AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 mai

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 17:33

Fanii lui Dinamo, înaintea meciului cu FC Argeş, în afara stadionului Arcul de Triumf / Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. La loc comanda

Uite sigla, nu e sigla. Dinamo rămâne cu cea veche, după protestul fanilor. Clubul a anunțat decizia după ce oficialii s-au întâlnit cu reprezentanții galeriei. Concluzia: schimbare, dar nu prea mare.

2. Prezumția de vinovăție

Camelia Voinea a fost trasă pe dreapta. De Federația Română de Gimnastică. Asta după ce a fost acuzată de mai multe foste și actuale gimnaste de abuzuri. Decizia nu vine pentru că a fost determinată vinovăția ei, ci a fost luată până la finalizarea anchetei.

3. Chivu, pus pe piedestal

Între timp, Cristi Chivu i-a cucerit cu totul pe italieni. După eventul din primul sezon la Inter, Chivu este pus cu semn de egalitate lângă Pep Guardiola și Luis Enrique. Italienii au remarcat că antrenorul român caută încontinuu fotbaliști polivalenți.

4. Mbappe, inamic la el acasă

La Real Madrid tensiunea ajunge la cote maxime. Kylian Mbappe a fost huiduit de un stadion întreg la meciul cu Real Oviedo. Iar apoi s-a certat și cu antrenorul, Alvaro Arbeloa. L-a acuzat că l-a transformat în „al 4-lea atacant din lot”

5. Ici c’est France

Cealaltă echipă a lui Mbappe, naționala Franței se pregătește de Mondial. Selecționerul Didier Deschamps a anunțat lotul de 26 de jucători pentru turneul final, transmis live în Universul Antena în această vară. Marea absență: Camavinga de la Real.

