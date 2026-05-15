FC Argeș – Rapid LIVE TEXT (20:30). Ultima șansă la Europa pentru giuleșteni. Alex Dobre a revenit în lot

FC Argeș și Rapid București deschid etapa cu numărul 9 din play-off. Giuleștenii lui Costel Gâlcă își joacă ultima carte pentru cupele europene, iar duelul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Tehnicianul alb-vișiniilor a primit vești bune înaintea partidei, asta după ce Alex Dobre s-a antrenat normal și a fost inclus pentru jocul de pe stadionul Orășenesc.
FC Argeș – Rapid LIVE TEXT (20:30)
FC Argeș și Rapid București vor da piept în această seară pe stadionul Orășenesc din Mioveni, în penultima etapă de play-off. Giuleștenii au o ultimă șansă pentru a încerca să încheie sezonul pe locul al patrulea.
Pentru partida aceasta, Costel Gâlcă l-a recuperat și pe Alex Dobre, care a lipsit din lotul alb-vișiniilor la jocul din etapa precedentă, cu Universitatea Cluj.
Echipele probabile la FC Argeș – Rapid
- FC Argeș Pitești: Căbuz – D. Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Blagaic – Y. Pîrvu, Matos. Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, A. Manole, A. Marin. Antrenor: Bogdan Andone
- Rapid București: Aioani – Onea, Ciobotariu, Kramer, Sălceanu – Moruțan, K. Keita, Christensen – Hazrollaj, Burmaz, D. Paraschiv. Rezerve: Briciu, Șimonia, D. Todoran, M. Costache, Borza, C. Grameni, A. Pîrvu, A. Grosu, E. Koljic, Dobre. Antrenor: Constantin Gâlcă
- Adrian Mihalcea și-a decis viitorul! Anunțul așteptat de fanii UTA: „Nu vorbim de garanții”
- Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova
- Universitatea Craiova a cerut control antidoping înaintea meciului cu U Cluj! Crește presiunea înaintea derby-ului din Bănie
- Raul Opruţ a semnat! Anunţul despre unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo
- Noua siglă a lui Dinamo pică, după protestul fanilor! Anunţul clubului din Ştefan cel Mare