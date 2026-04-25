Toată lumea joacă pentru Cristiano Ronaldo! Declarația dată de Bruno Fernandes înainte de Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 25 aprilie 2026, 15:38

Bruno Fernandes și Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Mijlocaşul Bruno Fernandes şi-a exprimat speranţa că alături de colegii săi din naţionala de fotbal a Portugaliei ar putea să-l ajute pe Cristiano Ronaldo să câştige trofeul Cupei Mondiale 2026, relatează Reuters.

În vârstă de 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca la cel de-al şaselea său turneu de Cupă Mondială în iunie, un turneu care ar putea să fie ultimul la care participă internaţionalul portughez.

  World Cup 2026 se vede în exclusivitate în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Bruno Fernandes vrea Cupa Mondială pentru Cristiano Ronaldo

Să reuşim să câştigăm această ultimă Cupă Mondială cu Cristiano Ronaldo ar fi ceva extraordinar“, i-a spus Bruno Fernandes lui Wayne Rooney într-o relatare a BBC difuzată vineri.

Sper că putem să facem ca acest lucru să devină realitate, nu doar pentru Portugalia, dar şi pentru tot ceea ce Cristiano a dat fotbalului şi lumii“, a spus căpitanul lui Manchester United.

Ronaldo, considerat unul dintre cei mai mari jucători care nu au câştigat Cupa Mondială, este deţinătorul recordului de goluri marcate pentru o echipă naţională, cu 143 de reuşite. Câştigător de cinci ori al Balonului de Aur, Ronaldo a făcut parte din echipa care a câştigat EURO 2016 şi care a ridicat de două ori trofeul Ligii Naţiunilor.

Meciul de deschidere al Portugaliei în Grupa K este la 17 iunie împotriva RD Congo, urmat apoi de meciul cu Uzbekistan la 23 iunie, ambele meciuri având loc la Houston. Ultima partidă din grupă e programată contra Columbiei, pe 27 iunie, la Miami.

Sursa: Agerpres.ro

Cel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va operaCel mai lung zbor din lume va dura 22 de ore şi va fi inaugurat în 2027. Ce rută va opera
