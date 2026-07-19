Toată lumea la Antena (20:00, Antena 1), înaintea finalei Cupei Mondiale. Gică Hagi, Adrian Mutu şi Florin Răducioiu, invitaţi

Toată lumea la Antena va începe la ora 20:00, pe Antena 1, înaintea finalei de la Cupa Mondială 2026 dintre Spania şi Argentina. MetLife Stadium din New York/New Jersey este pregătit să găzduiască cel mai important eveniment al fotbalului mondial.

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Este şi primul duel dintre Lamine Yamal şi Lionel Messi, viitorul şi trecutul Barcelonei. Ambele formaţii sunt în prezent campioane continentale, ambele titluri fiind cucerite în 2024.

Toată lumea la Antena (20:00, Antena 1)

Înaintea finalei, în platoul Toată lumea la Antena se vor afla Gică Hagi şi Adrian Mutu, alături de Dan Pavel şi Olivia Păunescu. Cei mai buni marcatori din istoria României vor analiza duelul dintre Spania şi Argentina.

Nu sunt singurii invitaţi de marcă din această seară. Tot de la ora 20:00, Camelia Bălţoi şi Florin Răducioiu vor fi prezenţi în studioul amenajat în Piaţa Antena World Cup.

Dacă Spania a câştigat o singură dată titlul mondial, în 2010, Argentina şi-a trecut în cont trofeul suprem din fotbal de trei ori, în 1978, 1986 şi 2022.