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Și-a făcut praf coechipierii după Franța – Anglia 4-6: „Comportamentul unora e de neacceptat”

Alex Masgras Publicat: 19 iulie 2026, 8:01

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Și-a făcut praf coechipierii după Franța – Anglia 4-6: „Comportamentul unora e de neacceptat

Jucătorii Franţei, după finala mică de la Cupa Mondială 2026 / Profimedia

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Adrien Rabiot și-a făcut praf coechipierii după înfrângerea suferită de Franța în finala mică a Cupei Mondiale 2026. Anglia s-a impus în meciul de la Miami cu un incredibil 6-4.

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În prima repriză, o singură echipă s-a aflat pe teren, iar aceea a fost Anglia. Jucătorii lui Thomas Tuchel au intrat la cabine cu un 4-0 la care nu se aștepta nimeni.

Adrien Rabiot şi-a certat coechipierii după finala mică cu Anglia: „E dezamăgitor”

În repriza a doua, francezii au maecat trei goluri și au venit la o singură lungime în spatele englezilor, dar nu a fost suficient. La ultimul meci cu Didier Deschamps pe banca naționalei, Franța a pierdut finala mică după o primă repriză de coșmar.

La finalul meciului, Adrien Rabiot și-a pus la zid anumiți colegi pentru modul în care aceștia s-au prezentat la finala mică. Mijlocașul a putut înțelege frustrarea și supărarea după înfrângerea din semifinale în fața Spaniei, dar spune că atitudinea de pe teren din prima repriză din partea unora e de neacceptat:

„Am început meciul într-un mod rușinos. Nu am văzut niciodată un astfel de comportament din partea unor colegi. E dezamăgitor, deoarece a fost ultimul meci din competiție și voiam să facem o figură frumoasă.

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A fost multă dezamăgire după meciul cu Spania, dar mai aveam o treabă de făcut. Nu putem juca așa. La pauză am vorbit, am spus că trebuie să arătăm puțină mândrie și a fost mai bine în repriza a doua. În prima repriză, comportamentul unora a fost de neacceptat”, a declarat Adrien Rabiot, potrivit L’Equipe.

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