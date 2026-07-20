Verdictul specialistului la golul anulat al Spaniei din finala Cupei Mondiale

Cel mai controversat moment din finala Cupei Mondiale s-a petrecut în minutul 96, când Spania a marcat prin Nico Williams în poarta lui Emiliano Martinez, însă golul s-a anulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după a apărut și verdictul unui specialist în arbitraj din Peninsula Iberică, iar acesta nu i-a dat dreptate deciziei luate de centralul Slavko Vincic și de brigada sa.

Golul lui Nico Williams nu trebuia anulat, spune un specialist spaniol

În startul primei reprize de prelungiri din finala World Cup, Pedro Porro a aruncat o minge în careu, balonul a fost ușor deviat de Ferran Torres pentru Mikel Merino, care a pivotat și a șutat în blocajul lui Martinez. Din spate a venit Nico Williams, care a înscris, însă bucuria sa nu a durat mult, pentru să Slavko Vincic a semnalizat un fault.

Pe reluări s-a putut observa cum Merino, în momentul în care se întoarce cu fața la poartă, îl calcă pe Nicolas Otamendi care se afla în spatele său. Totuși, Perez Burrull, specialist în arbitraj din Spania, crede că slovenul a întors prea ușor faza în favoarea argentinienilor.

„Nu e nimic ce se poate pedepsi pentru a anula golul lui Nico Williams. Merino îl calcă (n.r. pe Otamendi), dar apărătorul exagerează„, a spus Burrull, conform marca.com.