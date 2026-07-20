Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Verdictul specialistului la golul anulat al Spaniei din finala Cupei Mondiale

Verdictul specialistului la golul anulat al Spaniei din finala Cupei Mondiale

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 0:46

Comentarii
Verdictul specialistului la golul anulat al Spaniei din finala Cupei Mondiale

Nico Williams, după golul anulat în finala WC / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cel mai controversat moment din finala Cupei Mondiale s-a petrecut în minutul 96, când Spania a marcat prin Nico Williams în poarta lui Emiliano Martinez, însă golul s-a anulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după a apărut și verdictul unui specialist în arbitraj din Peninsula Iberică, iar acesta nu i-a dat dreptate deciziei luate de centralul Slavko Vincic și de brigada sa.

Golul lui Nico Williams nu trebuia anulat, spune un specialist spaniol

În startul primei reprize de prelungiri din finala World Cup, Pedro Porro a aruncat o minge în careu, balonul a fost ușor deviat de Ferran Torres pentru Mikel Merino, care a pivotat și a șutat în blocajul lui Martinez. Din spate a venit Nico Williams, care a înscris, însă bucuria sa nu a durat mult, pentru să Slavko Vincic a semnalizat un fault.

Pe reluări s-a putut observa cum Merino, în momentul în care se întoarce cu fața la poartă, îl calcă pe Nicolas Otamendi care se afla în spatele său. Totuși, Perez Burrull, specialist în arbitraj din Spania, crede că slovenul a întors prea ușor faza în favoarea argentinienilor.

Nu e nimic ce se poate pedepsi pentru a anula golul lui Nico Williams. Merino îl calcă (n.r. pe Otamendi), dar apărătorul exagerează„, a spus Burrull, conform marca.com.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Observator
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
0:35 20 iul.

LIVE VIDEOSpania – Argentina 1-0! Ferran Torres, „eroul” spaniolilor. Sud-americanii, în inferioritate
0:27 20 iul.

VideoLionel Messi a încercat să obţină eliminarea lui Cucurella, în prelungirile finalei Spania – Argentina! Ce s-a întâmplat
0:20 20 iul.

VideoEnzo Fernandez, eliminat din finala Cupei Mondiale! Argentina a rămas în 10 oameni
0:07 20 iul.

Statistici ruşinoase pentru Argentina, în finala cu Spania. Campioana mondială en-titre, joc „şters” la New York
23:39

Cât timp a durat pauza meciului Spania – Argentina? Reacția fanilor din tribune
23:22

Prima repriză a finalei Spania – Argentina a intrat în istorie. Pentru prima dată când se întâmplă asta la Mondial
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 3 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB 4 VIDEOFranța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului 5 Gigi Becali transferă la FCSB un fotbalist de la Cupa Mondială 2026. A fost egalul lui Cristiano Ronaldo 6 Și-a făcut praf coechipierii după Franța – Anglia 4-6: „Comportamentul unora e de neacceptat”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu