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Gigi Becali transferă la FCSB un fotbalist de la Cupa Mondială 2026. A fost egalul lui Cristiano Ronaldo

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 10:43

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Gigi Becali transferă la FCSB un fotbalist de la Cupa Mondială 2026. A fost egalul lui Cristiano Ronaldo

Gig Becali / hepta.ro

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FCSB pregăteşte transferul unui fotbalist prezent la Cupa Mondială 2026. Este vorba de Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalist care  face parte din lotul naţionalei DR Congo.

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Cel mai important rezultat reuşit de Congo a fost egalul, 1-1, cu Portugalia. În acea partidă, Batubinsika a fost doar rezervă.

Dylan Batubinsika este crescut la PSG şi poate ajunge la FCSB liber de contract. El a mai evoluat în carieră pentru Saint-Etienne, Antwerp, Famalicao și Maccabi Haifa.

Gigi Becali l-a transferat şi pe Luca Stancu

Gigi Becali a confirmat și transferul lui Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt.

„Noi avem în stânga, l-am luat pe băiatul ăla de la Sibiu. Da. Luca Stancu. Să avem dublură acolo pentru regula U21. Joacă stânga-dreapta”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

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