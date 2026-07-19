Gigi Becali transferă la FCSB un fotbalist de la Cupa Mondială 2026. A fost egalul lui Cristiano Ronaldo

FCSB pregăteşte transferul unui fotbalist prezent la Cupa Mondială 2026. Este vorba de Dylan Batubinsika (30 de ani), fotbalist care face parte din lotul naţionalei DR Congo.

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Cel mai important rezultat reuşit de Congo a fost egalul, 1-1, cu Portugalia. În acea partidă, Batubinsika a fost doar rezervă.

Dylan Batubinsika este crescut la PSG şi poate ajunge la FCSB liber de contract. El a mai evoluat în carieră pentru Saint-Etienne, Antwerp, Famalicao și Maccabi Haifa.

Gigi Becali l-a transferat şi pe Luca Stancu

Gigi Becali a confirmat și transferul lui Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt.

„Noi avem în stânga, l-am luat pe băiatul ăla de la Sibiu. Da. Luca Stancu. Să avem dublură acolo pentru regula U21. Joacă stânga-dreapta”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.