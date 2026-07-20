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Statistici ruşinoase pentru Argentina, în finala cu Spania. Campioana mondială en-titre, joc „şters” la New York

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 0:07

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Statistici ruşinoase pentru Argentina, în finala cu Spania. Campioana mondială en-titre, joc „şters la New York

Lionel Messi, în timpul finalei Spania - Argentina/ Getty Images

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Argentina a avut statistici ruşinoase în finala cu Spania, de la Campionatul Mondial. Sud-americanii au prestat un joc modest în duelul cu ibericii de la New York, care e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Până în minutul 80 al finalei, Argentina nu a avut niciun şut pe spaţiul porţii Spaniei. Ibericii au dominat la acest capitol, având nu mai puţin de opt acţiuni care s-au finalizat cu mingi expediate pe spaţiul porţii apărate de Dibu Martinez.

Statistici ruşinoase pentru Argentina, în finala cu Spania

Totodată, tot până spre finalul celor 90 de minute de joc, Argentina a avut o altă statistică ruşinoasă pentru o campioană mondială en-titre. Coeficientul xG a fost de 0 în dreptul sud-americanilor, acesta măsurând probabilitatea marcării unui gol în timpul meciului, pe baza ocaziilor avute de o echipă.

A fost pentru prima dată în istoria meciurilor disputate de Argentina la Campionatul Mondial când, în prima repriză, sud-americanii nu au trimis niciun şut pe spaţiul porţii. Lionel Messi a avut şi el o evoluţie „ştearsă”, fapt remarcat în special după primele 15 minute de joc, când a avut o singură atingere de balon. Aceasta a fost chiar lovitura de start a partidei.

Argentina a avut, de asemenea, un singur corner până spre finalul celor 90 de minute de joc. În minutul 48, Lionel Messi a executat o lovitură de colţ, balonul fiind respins de apărătorii spanioli.

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În prima repriză, au fost doar trei şuturi pe poartă, toate ale spaniolilor. Conform statisticienilor de la Opta, aceasta a fost repriza cu cele mai puţine şuturi pe spaţiul porţii din istoria finalelor de la Campionatul Mondial, din 1966 şi până în prezent.

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