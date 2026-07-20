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Câţi bani a încasat Spania, după ce a câştigat Campionatul Mondial. Sumă uriaşă după victoria din finala cu Argentina

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 1:05

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Câţi bani a încasat Spania, după ce a câştigat Campionatul Mondial. Sumă uriaşă după victoria din finala cu Argentina

Lamine Yamal, bucurie în finala Spania - Argentina 1-0/ Getty Images

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Spania a încasat o sumă uriaşă, după ce a câştigat Campionatul Mondial. Ibericii au învins Argentina cu scorul de 1-0, în marea finală de la New York, cucerind al doilea titlu mondial din istorie.

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FIFA îi va acorda câştigătoarei Mondialului o sumă impresionantă, de nu mai puţin de 51 de milioane de dolari. Spania a dat, astfel, un adevărat „tun” financiar după succesul istoric din SUA.

Câţi bani a încasat Spania, după ce a câştigat Campionatul Mondial

Fiecare jucător al Spaniei va încasa 756.000 de euro, notează as.com. Federaţia a decis ca aproape jumătate din câştigul încasat să meargă direct către elevii lui Luis de la Fuente, pentru succesul uriaş din finala cu Argentina.

În total, pentru toate cele 48 de naţionale care au participat la cel mai mare Mondial din istorie, FIFA a acordat premii în valoare de peste 870 de milioane de dolari, premii atât sub formă de bani, cât şi sub formă de plăţi pentru antrenamente şi pregătire.Doar pentru participarea la Campionatul Mondial, fiecare naţională a încasat suma de 12,5 milioane de dolari din partea forului mondial.

Pe lângă celebrul trofeu şi prestigioasele medalii de aur, echipei câştigătoare îi va fi înmânat un nou simbol al triumfului. Într-o premieră istorică pentru o competiţie FIFA, câştigătorii turneului vor primi, de asemenea, inele de campioni personalizate, aducând astfel una dintre cele mai recunoscute tradiţii sportive americane în lumea fotbalului.

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Fiecare inel va face parte dintr-o ediţie strict limitată de doar 2.026 de exemplare numerotate individual, un omagiu direct adus turneului în sine. Dintre acestea, 30 vor fi înmânate echipei victorioase, în timp ce 1.996 vor fi puse la dispoziţia fanilor din întreaga lume ca produs oficial licenţiat, permiţându-le suporterilor să deţină o piesă unică din istoria Cupei Mondiale FIFA 2026.

Spectacol la finala Campionatului Mondial

Spectacolul a avut ca şi cap de afiş patru vedete reprezentând diferite generaţii şi stiluri muzicale: Madonna, Shakira, BTS şi Justin Bieber. Din program a făcut parte şi Burna Boy, care a împărţit scena cu Shakira după ce i s-a alăturat cântăreţei columbiene în piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026.

Spectacolul a inclus, de asemenea, renumitul dirijor venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22 şi o apariţie specială a formaţiei Coldplay. Producţia a fost realizată de Global Citizen şi l-a avut pe solistul formaţiei Coldplay, Chris Martin, în calitate de director artistic.

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Ceremonia de închidere a început cu aproximativ 90 de minute înainte de fluierul de start, adică la ora 20.30, ora României, şi l-a avut pe Post Malone ca una dintre vedetele principale. A cântat şi creatorul de conţinut american, IShowSpeed.

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