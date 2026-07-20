Câţi bani a încasat Spania, după ce a câştigat Campionatul Mondial. Sumă uriaşă după victoria din finala cu Argentina

Spania a încasat o sumă uriaşă, după ce a câştigat Campionatul Mondial. Ibericii au învins Argentina cu scorul de 1-0, în marea finală de la New York, cucerind al doilea titlu mondial din istorie.

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FIFA îi va acorda câştigătoarei Mondialului o sumă impresionantă, de nu mai puţin de 51 de milioane de dolari. Spania a dat, astfel, un adevărat „tun” financiar după succesul istoric din SUA.

Câţi bani a încasat Spania, după ce a câştigat Campionatul Mondial

Fiecare jucător al Spaniei va încasa 756.000 de euro, notează as.com. Federaţia a decis ca aproape jumătate din câştigul încasat să meargă direct către elevii lui Luis de la Fuente, pentru succesul uriaş din finala cu Argentina.

În total, pentru toate cele 48 de naţionale care au participat la cel mai mare Mondial din istorie, FIFA a acordat premii în valoare de peste 870 de milioane de dolari, premii atât sub formă de bani, cât şi sub formă de plăţi pentru antrenamente şi pregătire.Doar pentru participarea la Campionatul Mondial, fiecare naţională a încasat suma de 12,5 milioane de dolari din partea forului mondial.

Pe lângă celebrul trofeu şi prestigioasele medalii de aur, echipei câştigătoare îi va fi înmânat un nou simbol al triumfului. Într-o premieră istorică pentru o competiţie FIFA, câştigătorii turneului vor primi, de asemenea, inele de campioni personalizate, aducând astfel una dintre cele mai recunoscute tradiţii sportive americane în lumea fotbalului.