“Au râs de mine”. Achraf Hakimi, reacţie fermă după ce Maroc s-a calificat în sferturile Mondialului. Replică pentru critici

Achraf Hakimi a oferit prima reacţie, după ce Maroc s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial. La Houston, în meciul transmis în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, marocanii au învins Canada, scor 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Achraf Hakimi a fost titular contra canadienilor, pasând decisiv la primul gol al partidei, marcat de Azzedine Ounahi în minutul 50. Atacantul de la Girona a reuşit “dubla” în minutul 82, iar Soufiane Rahimi a stabilit scorul final în minutul 90+8.

Achraf Hakimi, reacţie fermă după Canada – Maroc 0-3

Achraf Hakimi a venit cu replica pentru critici, după ce Maroc s-a calificat în sferturile turneului final găzduit de SUA, Mexic şi Canada. Fundaşul lui PSG a subliniat că Maroc este cea mai puternică naţională din Africa, dorind să câştige marele trofeu la Mondial.

“Înainte de începerea turneului, am spus că suntem Brazilia Africii, dar mulți oameni au râs de mine, acum doar dovedim că suntem cea mai bună echipă din Africa.

Vom face tot posibilul să câștigăm Cupa Mondială și să le arătăm tuturor că suntem cei mai buni”, a declarat Achraf Hakimi, după Canada – Maroc 0-3.