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“Au râs de mine”. Achraf Hakimi, reacţie fermă după ce Maroc s-a calificat în sferturile Mondialului. Replică pentru critici

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 23:26

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Au râs de mine. Achraf Hakimi, reacţie fermă după ce Maroc s-a calificat în sferturile Mondialului. Replică pentru critici

Achraf Hakimi, în Canada - Maroc 0-3/ Profimedia

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Achraf Hakimi a oferit prima reacţie, după ce Maroc s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial. La Houston, în meciul transmis în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, marocanii au învins Canada, scor 3-0.

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Achraf Hakimi a fost titular contra canadienilor, pasând decisiv la primul gol al partidei, marcat de Azzedine Ounahi în minutul 50. Atacantul de la Girona a reuşit “dubla” în minutul 82, iar Soufiane Rahimi a stabilit scorul final în minutul 90+8.

Achraf Hakimi, reacţie fermă după Canada – Maroc 0-3

Achraf Hakimi a venit cu replica pentru critici, după ce Maroc s-a calificat în sferturile turneului final găzduit de SUA, Mexic şi Canada. Fundaşul lui PSG a subliniat că Maroc este cea mai puternică naţională din Africa, dorind să câştige marele trofeu la Mondial.

“Înainte de începerea turneului, am spus că suntem Brazilia Africii, dar mulți oameni au râs de mine, acum doar dovedim că suntem cea mai bună echipă din Africa.

Vom face tot posibilul să câștigăm Cupa Mondială și să le arătăm tuturor că suntem cei mai buni”, a declarat Achraf Hakimi, după Canada – Maroc 0-3.

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Maroc a devenit prima echipă din Africa ce se califică în sferturile Campionatului Mondial în ediţii consecutive. Marocanii au ajuns în sferturi şi la turneul din 2022, unde au eliminat Portugalia. În semifinale, africanii au fost învinşi de Franţa, pierzând ulterior şi “finala mică” în faţa Croaţiei.

În sferturi, Maroc se va duela cu învingătoarea duelului Paraguay – Franţa, duel care se va disputa azi, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Sfertul de finală va avea loc pe 9 iulie, de la ora 23:00, la Boston.

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