Portarul Spaniei nu se teme de Cristiano Ronaldo, înaintea meciului cu Portugalia: „Nu mai e jucătorul de acum câțiva ani!”

Unai Simon, portarul echipei naționale a Spaniei, a dezvăluit că nu se teme de Cristiano Ronaldo. El a vorbit înaintea meciului cu Portugalia, din optimile Campionatului Mondial din 2026.

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Spania s-a calificat în faza optimilor după ce a învins Croația, în 16-imile Campionatului Mondial, cu scorul de 2-1. De cealaltă parte, Spania a învins Austria, scor 3-0.

Unai Simon nu se teme de Cristiano Ronaldo. Ce a spus înainte de Portugalia – Spania

Unai Simon a explicat că superstarul lui Al-Nassr nu mai joacă la nivelul la care juca în urmă cu câțiva ani. Totuși, portarul Spaniei a spus că Ronaldo este periculos în careu, iar din această cauză și-a rugat colegii să îl țină la distanță.

„Ronaldo nu mai este jucătorul de acum câțiva ani, însă trebuie să-l ținem departe de careu. A demonstrat asta deja în finala Ligii Națiunilor. Marele lui atu în acest moment este că este extrem de eficient în interiorul careului.

Își creează singur multe ocazii și nu știu cum poate fi oprit. Trebuie să fim pregătiți pentru orice și să-l ținem cât mai departe de poarta noastră.”, a spus Unai Simon, citat de ojogo.pt.