Trei concluzii după Canada – Maroc 0-3: „Leii din Atlas” au lot, nu doar prim 11, și cel mai subestimat star al Mondialului

1. Marocul a trecut ca o echipă mare de un meci care putea mai mult să o încurce decât să-i aducă glorie. Nord-africanii au avut știința să depășească momentele inconfortabile din prima repriză, când au rămas fără Saibari și au fost dominați de canadieni. Odată consumat asaltul băieților lui Jesse Marsch, Marocul a gestionat cazul cu liniștea echipei care vede optimile de finală ca pe o treaptă dintr-un turneu lung, nicidecum culmea.

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2. „Leii din Atlas” au un lot fantastic, nu doar un prim 11. S-a accidentat Saibari, dar a intrat Rahimi, care a și marcat. A fost schimbat puștiul-minune Bouaddi și a apărut de pe bancă ditamai Amrabat. În apărare, a jucat astăzi un anume Halhal, teoretic rezervă. Pe deasupra, a excelat din nou Brahim Díaz, în continuare cel mai subestimat star din acest turneu, și a strălucit Ounahi, revelația Mondialului din 2022, care până azi îi lăsase pe colegii lui să „fure” privirile.

3. Canada e una dintre surprizele frumoase ale turneului. Echipă ofensivă și dezinhibată, orientată să creeze fotbal, nu să-l subjuge. Deși gazdă, n-a beneficiat de micile favoruri pe care le primesc echipele organizatoare. A ajuns până aici pe barba ei, fără 5%, râul, ramul și fără să fie împinsă prea tare de la spate nici de public. Azi, de exemplu, fanii marocani au confiscat decibelii pe arena din Houston, în timp ce canadienii abia s-au auzit. Normal cumva. E diferența dintre o țară pentru care fotbalul înseamnă ceva între aproape totul și totul și una care îl vede strict ca pe o formă de divertisment, prilej de o bere și un burger.