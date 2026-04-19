Un român, în topul celor mai rapide goluri marcate la Cupa Mondială! Recordul pe care l-a deținut patru ani

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 13:07

Lotul României care a mers la Cupa Mondială din 1930 / Foto: banatulazi.ro

Cupa Mondială este o competiție plină de istorie și de cifre, iar una dintre cele mai interesante statistici se leagă de cele mai rapide goluri înscrise în meciurile de la turneul final. 13 reușite s-au dat în primul minut în toată istoria World Cup, iar în clasamentul celor mai “timpurii” apare și un român, care a evoluat sub “tricolor” în 1930, Adalbert Deșu.

Fiecare ediție de Cupă Mondială oferă spectacol, însă unele dintre cele mai frumoase momente sunt reprezentate de golurile marcate extrem de rapid, care dinamizează jocul de la bun început. Timp de patru ani, un jucător român a deținut recordul pentru cea mai rapidă reușită din analele acestui turneu.

Primul gol al României, cel mai rapid de la Cupa Mondială din 1930

Se întâmpla în 1930, la prima ediție a Campionatului Mondial care a adunat 13 participante, printre care și România. “Tricolorii” s-au întâlnit în grupă cu Uruguay, țara gazdă și cea care avea să câștige turneul, dar și cu Peru, unde s-a scris istorie.

În duelul disputat pe Estadio Pocitos, la Montevideo, primul pentru România la o Cupă Mondială, scorul a fost deschis după doar 50 de secunde de Adalbert Deșu, un jucător de atac venit de la UDR Reșița. “Tricolorii” aveau să câștige meciul respectiv cu 3-1, după care pierdeau cu 4-0 cu Uruguay.

Deși atunci golul său nu a ieșit atât de mult în evidență, Adalbert Deșu este acum în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai rapizi marcatori de la turneul final. De altfel, golul românului a fost cel mai “timpuriu” de la ediția din 1930, astfel că timp de patru ani, Deșu a deținut recordul pentru cel mai rapid gol de la un Campionat Mondial, potrivit theanalyst.com

Ulterior, performanța sa a fost doborâtă în 1934 de Ernest Lehner, într-un duel dintre Germania și Austria, cu o reușită venită după 25 de secunde.

Clasamentul celor mai rapide goluri înscrise la Cupa Mondială – All-Time

  • 11 secunde: Hakan Sukur – Turcia – Coreea de Sud – 29 iunie 2002
  • 15 secunde: Vaclav Masek – Cehoslovacia – Mexic – 7 iunie 1962
  • 25 de secunde: Ernest Lehner – Germania – Austria – 7 iunie 1934
  • 28 de secunde: Bryan Robson – Anglia – Franța – 16 iunie 1982
  • 30 de secunde: Clint Dempsey – SUA – Ghana – 16 iunie 2014
  • 31 de secunde: Bernard Lacombe – Franța – Italia – 2 iunie 1978
  • 35 de secunde: Arne Nyberg – Suedia – Ungaria – 16 iunie 1938
  • 35 de secunde: Emile Veinante – Franța – Belgia – 5 iunie 1938
  • 50 de secunde: Pak Seung-zin – Coreea de Nord – Portugalia – 23 iulie 1966
  • 50 de secunde: Florin Albert – Ungaria – Belgia – 3 iunie 1962
  • 50 de secunde: România – Peru – 14 iunie 1930
  • 52 de secunde: Celso Ayala – Paraguay – Nigeria – 24 iunie 1998
  • 55 de secunde: Zanka – Danemarca – Croația – 1 iulie 2018
