Zi liberă de la stat în ziua marelui baraj pentru Cupa Mondială! Toată țara se trezește la 6 dimineața

Ionuţ Axinescu Publicat: 26 martie 2026, 13:52

Zi liberă de la stat în ziua marelui baraj pentru Cupa Mondială! Toată țara se trezește la 6 dimineața
sursa foto: Facebook Echipa națională a Irakului

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada bate la ușă și multe echipe naționale se pregătesc să ia startul la cea mai importantă competiție a planetei. Ultimele locuri se decid la barajele din aceste zile, iar emoțiile sunt uriașe.

Spre exemplu, echipa națională a Irakului ar putea reveni la un Mondial după 40 de ani de absență. „Leii din Mesopotamia” au participat la ediția din 1986, în Mexic, unde au pierdut toate cele trei meciuri jucate.

Zi liberă în Irak în ziua marelui baraj

Irak va juca pentru un loc la Cupa Mondială marți noapte, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei dintre Bolivia și Surinam (meci care se dispută astăzi, 26 martie). Partida istorică pentru irakieni se va juca chiar în Mexic, la Monterrey, de la ora locală 21. Asta înseamnă că în Irak va fi deja 1 aprilie, la 6 dimineața.

Cum toată țara așteaptă marele meci cu sufletul la gură, autoritățile se pregătesc să declare miercuri, 1 aprilie, zi liberă de la stat! Consiliul de Miniștri de la Bagdad vrea ca populația să urmărească meciul fără să aibă presiunea de a merge la lucru. Totodată, în cazul calificării, ziua liberă se va transforma într-o mare sărbătoare națională.

Irak, cu jucători din diaspora, e favorită la calificare

Irak va porni ca favorită în baraj, indiferent dacă adversarul va fi Bolivia ori Surinam. De altfel, naționala pregătită de australianul Graham Arnold a fost aproape să obțină biletele pentru Mondial încă din faza precedentă a calificărilor. A pierdut însă calificarea la golaveraj, în fața Arabiei Saudite, apoi a trecut de Emiratele Arabe Unite, echipa lui Olăroiu, în barajul din Asia.

Reclamă
Reclamă

„Leii din Mesopotamia” au un lot solid, cu mulți fotbaliști din diaspora care evoluează în campionate solide din Europa. De exemplu, Merchas Doski, născut în Germania, joacă la Viktoria Plzen, în timp ce Amir Al-Ammari, născut în Suedia, e legitimat la Cracovia. Zidane Iqbal, născut în Anglia și trecut chiar pe la Manchester United, e acum la Utrecht, iar Marko Farji, născut în Norvegia, evoluează la Venezia.

  • Ali Al-Hamadi, atacantul lui Luton Town, e cel mai valoros jucător al Irakului, cotat la 2 milioane de euro de Transfermarkt.
  • Irak a câștigat o dată Cupa Asiei (2007), de patru ori Cupa Golfului și de patru ori Cupa Arabă.
  • Younis Mahmoud, legenda Irakului care s-a retras în 2016, a strâns 148 de selecții pentru echipa națională.
Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Observator
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul
Fanatik.ro
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul
16:52

“Dacă ne calificăm, trebuie să le facem statuie”. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant înainte de meciul cu Turcia
16:49

EXCLUSIVFlorin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme
16:44

Marius Șumudică, mesaj pentru oficialii FRF! Ce solicită în cazul unui triumf al României la Istanbul
16:13

Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11
15:49

Alibec, scenariu pozitiv pentru România. “Iau ei roșu și batem noi cu 2-0”
15:44

PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial la barajul pentru World Cup 2026. Fanii români, în Piaţa Taksim 4 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și