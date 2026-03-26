Zi liberă de la stat în ziua marelui baraj pentru Cupa Mondială! Toată țara se trezește la 6 dimineața

Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada bate la ușă și multe echipe naționale se pregătesc să ia startul la cea mai importantă competiție a planetei. Ultimele locuri se decid la barajele din aceste zile, iar emoțiile sunt uriașe.

Spre exemplu, echipa națională a Irakului ar putea reveni la un Mondial după 40 de ani de absență. „Leii din Mesopotamia” au participat la ediția din 1986, în Mexic, unde au pierdut toate cele trei meciuri jucate.

Zi liberă în Irak în ziua marelui baraj

Irak va juca pentru un loc la Cupa Mondială marți noapte, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei dintre Bolivia și Surinam (meci care se dispută astăzi, 26 martie). Partida istorică pentru irakieni se va juca chiar în Mexic, la Monterrey, de la ora locală 21. Asta înseamnă că în Irak va fi deja 1 aprilie, la 6 dimineața.

Cum toată țara așteaptă marele meci cu sufletul la gură, autoritățile se pregătesc să declare miercuri, 1 aprilie, zi liberă de la stat! Consiliul de Miniștri de la Bagdad vrea ca populația să urmărească meciul fără să aibă presiunea de a merge la lucru. Totodată, în cazul calificării, ziua liberă se va transforma într-o mare sărbătoare națională.

Irak, cu jucători din diaspora, e favorită la calificare

Irak va porni ca favorită în baraj, indiferent dacă adversarul va fi Bolivia ori Surinam. De altfel, naționala pregătită de australianul Graham Arnold a fost aproape să obțină biletele pentru Mondial încă din faza precedentă a calificărilor. A pierdut însă calificarea la golaveraj, în fața Arabiei Saudite, apoi a trecut de Emiratele Arabe Unite, echipa lui Olăroiu, în barajul din Asia.