Cristiano Ronaldo, distrus pe banca de rezerve! Cum a fost surprins, după autogolul care a stricat sărbătoarea la Al Nassr

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 23:25

Cristiano Ronaldo / Captură Prima Sport

Cristiano Ronaldo şi jucătorii lui Al Nassr erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea pentru câştigarea titlului în Arabia Saudită. Echipa portughezului avea nevoie de victorie în meciul cu Al Hilal. Al Nassr a condus până în ultimele secunde ale partidei, dar un autogol incredibil face ca deznodâmntul să fie amânat.

La o centrare care părea să fie banală, portarul Bento a ieşit să prindă mingea, dar a trimis incredibil balonul în propria poartă. Totul s-a întâmplat în al optulea minut al prelungirilor.

Cristiano Ronaldo, stană de piatră după autogolul care stricat sărbătoarea la Al Nassr

Acest autogol le-a stricat bucuria celor de la Al Nassr, care erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea. Înlocuit în minutul 83, Cristiano Ronaldo a văzut de pe banca de rezerve scenele incredibile.

Portughezul a fost surprins de camerele tv fără reacţie, imediat după fluierul final, şocat de modul în care partida s-a încheiat.

Cu toate acestea, Al Nassr este la mâna ei pentru a cuceri titlul. În ultima etapă, pe teren propriu, echipa lui Ronaldo joacă împotriva celor de la Damac. Cu o victorie, Al Nassr devine campioană. Mai mult, Al Nassr îşi poate asigura titlul mai devreme, dacă Al Hilal se încurcă în restanţa de pe 16 mai, cu Neom.

Tot pe 16 mai, Al Nassr poate cuceri Liga Campionilor Asiei 2. Finala cu Gamba Osaka va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:45.

