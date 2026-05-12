Cristiano Ronaldo, distrus pe banca de rezerve! Cum a fost surprins, după autogolul care a stricat sărbătoarea la Al Nassr

Cristiano Ronaldo şi jucătorii lui Al Nassr erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea pentru câştigarea titlului în Arabia Saudită. Echipa portughezului avea nevoie de victorie în meciul cu Al Hilal. Al Nassr a condus până în ultimele secunde ale partidei, dar un autogol incredibil face ca deznodâmntul să fie amânat.

La o centrare care părea să fie banală, portarul Bento a ieşit să prindă mingea, dar a trimis incredibil balonul în propria poartă. Totul s-a întâmplat în al optulea minut al prelungirilor.

Cristiano Ronaldo, stană de piatră după autogolul care stricat sărbătoarea la Al Nassr

Acest autogol le-a stricat bucuria celor de la Al Nassr, care erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea. Înlocuit în minutul 83, Cristiano Ronaldo a văzut de pe banca de rezerve scenele incredibile.

AL NASSR WERE ONE MINUTE AWAY FROM WINNING THE SAUDI PRO LEAGUE AGAINST AL HILAL BUT CONCECED IN THE 98TH MINUTE 😭

Cristiano Ronaldo’s first Saudi league title will have to wait for the time being. pic.twitter.com/Dybrrp1cZi

— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2026

Portughezul a fost surprins de camerele tv fără reacţie, imediat după fluierul final, şocat de modul în care partida s-a încheiat.