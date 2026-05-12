Cristiano Ronaldo, distrus pe banca de rezerve! Cum a fost surprins, după autogolul care a stricat sărbătoarea la Al Nassr

Cristiano Ronaldo şi jucătorii lui Al Nassr erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea pentru câştigarea titlului în Arabia Saudită. Echipa portughezului avea nevoie de victorie în meciul cu Al Hilal. Al Nassr a condus până în ultimele secunde ale partidei, dar un autogol incredibil face ca deznodâmntul să fie amânat.
La o centrare care părea să fie banală, portarul Bento a ieşit să prindă mingea, dar a trimis incredibil balonul în propria poartă. Totul s-a întâmplat în al optulea minut al prelungirilor.
Cristiano Ronaldo, stană de piatră după autogolul care stricat sărbătoarea la Al Nassr
Acest autogol le-a stricat bucuria celor de la Al Nassr, care erau pregătiţi să înceapă sărbătoarea. Înlocuit în minutul 83, Cristiano Ronaldo a văzut de pe banca de rezerve scenele incredibile.
AL NASSR WERE ONE MINUTE AWAY FROM WINNING THE SAUDI PRO LEAGUE AGAINST AL HILAL BUT CONCECED IN THE 98TH MINUTE 😭
Cristiano Ronaldo’s first Saudi league title will have to wait for the time being. pic.twitter.com/Dybrrp1cZi
— ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2026
Portughezul a fost surprins de camerele tv fără reacţie, imediat după fluierul final, şocat de modul în care partida s-a încheiat.
O desgraçado do Bento acabou com o dia do Cristiano Ronaldo.
Ele tá totalmente desacreditado no banco.
pic.twitter.com/UKf7KuRBx7 https://t.co/DanTSUsyBF
— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) May 12, 2026
Cu toate acestea, Al Nassr este la mâna ei pentru a cuceri titlul. În ultima etapă, pe teren propriu, echipa lui Ronaldo joacă împotriva celor de la Damac. Cu o victorie, Al Nassr devine campioană. Mai mult, Al Nassr îşi poate asigura titlul mai devreme, dacă Al Hilal se încurcă în restanţa de pe 16 mai, cu Neom.
Tot pe 16 mai, Al Nassr poate cuceri Liga Campionilor Asiei 2. Finala cu Gamba Osaka va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:45.
- Cristiano Ronaldo se pregătea să sărbătorească titlul, dar Al-Nassr şi-a dat un autogol incredibil în minutul 90+8
- Cristi Chivu i-a avertizat pe jucătorii lui Inter, înaintea finalei Cupei Italiei: “Nu trebuie să avem obsesii”
- A venit verdictul! Victorie la masa verde și o amendă uriașă după ce fanii au pătruns pe teren și meciul a fost abandonat
- Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
- Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro!