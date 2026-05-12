Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Spania, fără Carvajal! Favorita Cupei Mondiale, cu doar trei jucători de la Real Madrid din 55

Spania, fără Carvajal! Favorita Cupei Mondiale, cu doar trei jucători de la Real Madrid din 55

Ionuţ Axinescu Publicat: 12 mai 2026, 17:05

Comentarii
Spania, fără Carvajal! Favorita Cupei Mondiale, cu doar trei jucători de la Real Madrid din 55

Daniel Carvajal a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Spaniei la EURO 2024 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Spania a început campania pentru cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel câștigat în 2010. „Furia Roja”, una dintre marile favorite ale turneului din SUA, Mexic și Canada, și-a definitivat lotul lărgit de 55 de jucători, dintre care vor fi aleși cei 26 care vor merge la Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania alege dintre 55 de jucători: doar trei de la Real Madrid, fără Dani Carvajal

Deși lista nu este publică, selecționerul Luis de la Fuente a lăsat destule indicii. Lamine Yamal, Nico Williams și Mikel Merino, care momentan au probleme cu accidentările, se vor regăsi în lotul final. „Pe cei trei îi vom avea, cred, pentru primul meci de la Mondial. Dacă nu, pentru al doilea sau al treilea. Nu reprezintă o problemă serioasă”, a declarat antrenorul Spaniei. Nico Williams, accidentat în meciul de campionat al lui Athletic cu Valencia (0-1), va sta pe bară între trei și patru săptămâni, potrivit celor mai recente informații.

Totodată, De la Fuente a anunțat că nu mai puțin de șase portari se află printre cei 55 de jucători selecționați, iar trei dintre ei vor fi aleși. „Suntem liniștiți pentru că, dintre cei mai buni zece portari ai lumii, șase sunt spanioli. Vor merge trei la Mondial și toți pot fi titulari”, a explicat selecționerul.

Potrivit celor de la Marca, în afara jucătorilor obișnuiți ai echipei naționale, pe lista largă se află și nume precum atacantul Alberto Moleiro (Villarreal), apărătorul dreapta Víctor Gómez (Braga) sau fostul mijlocaș al lui Dinamo, acum la Bayer Leverkusen, Aleix García. Potrivit jurnalistei Arancha Rodríguez, de la COPE, fundașul lateral dreapta Dani Carvajal, de la Real Madrid, nu se regăsește pe lista lui Luis de la Fuente! De altfel, doar trei madrileni (Huijsen, Fran García și Gonzalo García) ar fi în vederile selecționerului, spre deosebire de nouă fotbaliști de la Barcelona.

Spania, fără presiune! „Suntem zece sau 12 echipe cu șanse!”

Luis de la Fuente a adăugat că formația sa nu simte presiune înaintea turneului în care e considerată principala pretendentă la trofeu. „Este un Mondial istoric, pentru că e prima oară când participă 48 de echipe. În plus, nu-mi amintesc de un Mondial în care să fi existat atâtea candidate serioase la titlu.

Reclamă
Reclamă

Dar nu avem presiune din cauza asta. Credem că suntem capabili să luptăm pentru câștigarea trofeului Cupei Mondiale. Sunt zece sau 12 selecționate cu șanse de a deveni campioanele lumii”, a declarat antrenorul ibericilor.

Spania va juca în grupa H a Cupei Mondiale, contra celor din Capul Verde, Uruguay și Arabia Saudită. „Furia Roja” va debuta la Atlanta, pe stadionul Mercedes-Benz, împotriva naționalei din Capul Verde. Apoi va întâlni, tot la Atlanta, Arabia Saudită, în timp ce ultimul meci, cu Uruguay, îl va juca la Zapopan, în Mexic.

• World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

O femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa eiO femeie din Iași s-a trezit îngropată în datorii, după ce 2 firme fantomă și-au declarat sediul în casa ei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Observator
Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
Fanatik.ro
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
17:14

A venit verdictul! Victorie la masa verde și o amendă uriașă după ce fanii au pătruns pe teren și meciul a fost abandonat
17:09

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 mai
16:51

Veste cruntă pentru Mikel Arteta! Jucătorul ratează finala Champions League, dar ar putea lipsi și de la Cupa Mondială
16:51

Au descoperit „cârtița” din vestiarul Realului! Cine e „trădătorul” care a povestit presei de bătăia Valverde-Tchouameni
16:39

Sorana Cîrstea, după calificarea în semifinalele de la Roma: “Nu există dată de expirare”. A transmis un mesaj şi în italiană
16:33

Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 6 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”