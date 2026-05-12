Spania, fără Carvajal! Favorita Cupei Mondiale, cu doar trei jucători de la Real Madrid din 55

Spania a început campania pentru cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel câștigat în 2010. „Furia Roja”, una dintre marile favorite ale turneului din SUA, Mexic și Canada, și-a definitivat lotul lărgit de 55 de jucători, dintre care vor fi aleși cei 26 care vor merge la Mondial.

Spania alege dintre 55 de jucători: doar trei de la Real Madrid, fără Dani Carvajal

Deși lista nu este publică, selecționerul Luis de la Fuente a lăsat destule indicii. Lamine Yamal, Nico Williams și Mikel Merino, care momentan au probleme cu accidentările, se vor regăsi în lotul final. „Pe cei trei îi vom avea, cred, pentru primul meci de la Mondial. Dacă nu, pentru al doilea sau al treilea. Nu reprezintă o problemă serioasă”, a declarat antrenorul Spaniei. Nico Williams, accidentat în meciul de campionat al lui Athletic cu Valencia (0-1), va sta pe bară între trei și patru săptămâni, potrivit celor mai recente informații.

Totodată, De la Fuente a anunțat că nu mai puțin de șase portari se află printre cei 55 de jucători selecționați, iar trei dintre ei vor fi aleși. „Suntem liniștiți pentru că, dintre cei mai buni zece portari ai lumii, șase sunt spanioli. Vor merge trei la Mondial și toți pot fi titulari”, a explicat selecționerul.

Potrivit celor de la Marca, în afara jucătorilor obișnuiți ai echipei naționale, pe lista largă se află și nume precum atacantul Alberto Moleiro (Villarreal), apărătorul dreapta Víctor Gómez (Braga) sau fostul mijlocaș al lui Dinamo, acum la Bayer Leverkusen, Aleix García. Potrivit jurnalistei Arancha Rodríguez, de la COPE, fundașul lateral dreapta Dani Carvajal, de la Real Madrid, nu se regăsește pe lista lui Luis de la Fuente! De altfel, doar trei madrileni (Huijsen, Fran García și Gonzalo García) ar fi în vederile selecționerului, spre deosebire de nouă fotbaliști de la Barcelona.

Spania, fără presiune! „Suntem zece sau 12 echipe cu șanse!”

Luis de la Fuente a adăugat că formația sa nu simte presiune înaintea turneului în care e considerată principala pretendentă la trofeu. „Este un Mondial istoric, pentru că e prima oară când participă 48 de echipe. În plus, nu-mi amintesc de un Mondial în care să fi existat atâtea candidate serioase la titlu.