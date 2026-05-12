Cel mai mic stadion de la World Cup 2026 e la Toronto! Lionel Messi a stabilit recordul de asistenţă

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 18:27

Toronto este unul dintre cele două oraşe din Canada care vor găzdui meciuri la World Cup 2026. Meciurile vor avea loc pe BMO Field, casa echipei Toronto FC, formaţie care evoluează în MLS. Inaugurat în 2007, stadionul din Toronto este primul din Canada care este făcut special pentru fotbal, chiar dacă aici evoluează şi Toronto Argonauts, echipa de fotbal american din Canadian Football League.

La Toronto, pe BMO Field, vor avea loc şase meciuri la Cupa Mondială 2026. Cinci dintre aceste partide vor fi din faza grupelor. Al şaselea duel, de pe 3 iulie, va fi din faza 16-imilor de finală de la World Cup 2026, între echipele care termină pe locul 2 în grupele K şi L.

Deţinut de municipalitate, stadionul din Toronto este administrat de Maple Leafs Sports & Entertainment, care are în portofoliu şase echipe profesioniste, printre care Toronto Maple Leafs din NHL şi Toronto Raptors din NBA.

Casa a celor de la Toronto FC, BMO Field a organizat de-a lungul anilor câteva competiţii importante. Este vorba despre Campionatul Mondial U20 din 2007, dar şi Campionatul Mondial U20 de fotbal feminin. În prezent, stadionul are capacitatea de 45.736 de locuri. Iniţial, când a fost construit, BMO Field avea o capacitate de doar 25.000 de locuri. Pentru a ajunge la peste 45.000 de locuri, canadienii au apelat la o peluză temporară.

În 2007, atunci când a fost construit, BMO Field a costat 67 de milioane de dolari (n.r. echivalentul în 2025). În 2010, stadionul a fost renovat cu peste 5,5 milioande de dolari. Între 2014 şi 2016 au avut loc lucrările de extindere a stadionului, în care s-au băgat 123 de milioane de dolari.

Recordul în ceea ce priveşte numărul de spectatori a fost stabilit în urmă cu câteva zile. Pe 9 mai, la meciul dintre Toronto FC şi Inter Miami au asistat 44.828 de spectatori. Meciul a fost câştigat de Inter Miami cu 4-2, iar pentru formaţia din Florida au marcat vedetele Rodrigo de Paul, Luis Suarez, Sergio Reguilon şi Lionel Messi.

Lionel Messi, în Toronto FC – Inter Miami / Getty Images

Primul meci de pe acest stadion la World Cup 2026 va avea loc pe stadionul din Toronto va fi cel dintre Canada şi Bosnia. Partida va avea loc vineri, 12 iunie, de la ora 22:00.

Meciurile de la World Cup 2026 care vor avea loc la Toronto

  • Canada – Bosnia (22:00, Grupa B, Toronto Stadium, 12 iunie)
  • Ghana – Panama (02:00, Grupa L, Toronto Stadium, 18 iunie)
  • Germania – Coasta de Fildeş (23:00, Grupa E, Toronto Stadium, 20 iunie)
  • Panama – Croaţia (02:00, Grupa L, Toronto Stadium, 24 iunie)
  • Senegal – Irak (22:00, Grupa I, Toronto Stadium, 26 iunie)
  • 16-imi de finală (ora 02:00, 2 iulie)
