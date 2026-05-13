FCSB a pierdut un titular pentru barajul de Conference League! Mihai Stoica: “Urmează să facă nişte investigaţii”

FCSB se pregăteşte pentru barajul de Conference League. Formaţia roş-albastră trebuie să câştige două partide pentru calificarea în preliminariile competiţiei. Primul duel este contra celor de la FC Botoşani, iar în cazul unei victorii, FCSB va juca împotriva locului 4 din play-off.
La meciul din play-out cu Unirea Slobozia, încheiat la egalitate, scor 0-0, Matei Popa, portarul de 19 ani al celor de la FCSB, s-a ciocnit de Joao Paulo, pe finalul primei reprize. Lovitura a fost destul de dură pentru goalkeeper, care s-a lovit de coechipierul său în momentul în care a vrut să boxeze o minge.
Matei Popa, out pentru restul sezonului de la FCSB! A suferit o comoţie cerebrală cu Unirea Slobozia
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că tânărul de 19 ani a suferit o comoţie cerebrală. Acesta nu va mai putea fi folosit pe finalul acestui sezon, el urmând să mai facă investigaţii. Astfel, Ştefan Târnovanu va fi portarul roş-albaştrilor contra celor de la FC Botoşani.
“Matei Popa e bine, pentru că am tras o sperietură groaznică. A avut o comoție cerebrală, la pauză nu arăta bine deloc, a fost dus la spital, i s-au făcut toate investigațiile, urmează să mai facă niște investigații neuro.
M-aș mira să mai joace, nu are nimic neurologic, pauză clar”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
Matei Popa a început să plângă, după ce a fost schimbat în FCSB – Unirea Slobozia
Matei Popa a fost lovit de Joao Paulo, în careu, în încercarea de a respinge balonul, după o lovitură liberă a oaspeților. După o primă lovitură în bară, mingea a ajuns la Orozco, care a șutat din nou în bară, din doar câțiva metri, cu poarta goală.
Mihai Popescu și Joao Paulo nu au putut respinge mingea de pe linia porții, fundașul român lovind pe lângă minge, astfel că Alexandru Albu a marcat. După o analiză în camera VAR, reușita a fost anulată pe motiv de offside.
După ce a fost lovit de Joao Paulo, Matei Popa a rămas întins pe gazon. El a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida din Ghencea. Tânărul portar a fost înlocuit de Ștefan Târnovanu, părăsind terenul plângând.
Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinea regula U21, FCSB a fost nevoită să mai efectueze o schimbare. Juri Cisotti a fost „sacrificat”, fiind trimis în teren tânărul Alexandru Stoian.
