Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB a pierdut un titular pentru barajul de Conference League! Mihai Stoica: “Urmează să facă nişte investigaţii”

FCSB a pierdut un titular pentru barajul de Conference League! Mihai Stoica: “Urmează să facă nişte investigaţii”

Alex Masgras Publicat: 13 mai 2026, 0:04

Comentarii
FCSB a pierdut un titular pentru barajul de Conference League! Mihai Stoica: Urmează să facă nişte investigaţii

Mihai Stoica / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB se pregăteşte pentru barajul de Conference League. Formaţia roş-albastră trebuie să câştige două partide pentru calificarea în preliminariile competiţiei. Primul duel este contra celor de la FC Botoşani, iar în cazul unei victorii, FCSB va juca împotriva locului 4 din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La meciul din play-out cu Unirea Slobozia, încheiat la egalitate, scor 0-0, Matei Popa, portarul de 19 ani al celor de la FCSB, s-a ciocnit de Joao Paulo, pe finalul primei reprize. Lovitura a fost destul de dură pentru goalkeeper, care s-a lovit de coechipierul său în momentul în care a vrut să boxeze o minge.

Matei Popa, out pentru restul sezonului de la FCSB! A suferit o comoţie cerebrală cu Unirea Slobozia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că tânărul de 19 ani a suferit o comoţie cerebrală. Acesta nu va mai putea fi folosit pe finalul acestui sezon, el urmând să mai facă investigaţii. Astfel, Ştefan Târnovanu va fi portarul roş-albaştrilor contra celor de la FC Botoşani.

“Matei Popa e bine, pentru că am tras o sperietură groaznică. A avut o comoție cerebrală, la pauză nu arăta bine deloc, a fost dus la spital, i s-au făcut toate investigațiile, urmează să mai facă niște investigații neuro.

M-aș mira să mai joace, nu are nimic neurologic, pauză clar”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Reclamă
Reclamă

Matei Popa a început să plângă, după ce a fost schimbat în FCSB – Unirea Slobozia

Matei Popa a fost lovit de Joao Paulo, în careu, în încercarea de a respinge balonul, după o lovitură liberă a oaspeților. După o primă lovitură în bară, mingea a ajuns la Orozco, care a șutat din nou în bară, din doar câțiva metri, cu poarta goală.

Mihai Popescu și Joao Paulo nu au putut respinge mingea de pe linia porții, fundașul român lovind pe lângă minge, astfel că Alexandru Albu a marcat. După o analiză în camera VAR, reușita a fost anulată pe motiv de offside.

După ce a fost lovit de Joao Paulo, Matei Popa a rămas întins pe gazon. El a primit îngrijiri medicale, însă nu a mai putut continua partida din Ghencea. Tânărul portar a fost înlocuit de Ștefan Târnovanu, părăsind terenul plângând.

Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"
Reclamă

Dat fiind faptul că Matei Popa îndeplinea regula U21, FCSB a fost nevoită să mai efectueze o schimbare. Juri Cisotti a fost „sacrificat”, fiind trimis în teren tânărul Alexandru Stoian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
Fanatik.ro
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
23:53

U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Finala Cupei României, prima “bătălie”
23:25

Cristiano Ronaldo, distrus pe banca de rezerve! Cum a fost surprins, după autogolul care a stricat sărbătoarea la Al Nassr
23:13

VIDEOCristiano Ronaldo se pregătea să sărbătorească titlul, dar Al-Nassr şi-a dat un autogol incredibil în minutul 90+8
22:52

Barcelona ia măsuri după conferinţa lui Florentino Perez! Scandal uriaş în Spania
22:27

Lotul Suediei pentru Campionatul Mondial 2026. Marea absenţă
22:26

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din semifinale la Roma! Nu a învins-o niciodată în meci direct
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 4 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 5 Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma 6 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”