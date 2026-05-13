FCSB a pierdut un titular pentru barajul de Conference League! Mihai Stoica: “Urmează să facă nişte investigaţii”

FCSB se pregăteşte pentru barajul de Conference League. Formaţia roş-albastră trebuie să câştige două partide pentru calificarea în preliminariile competiţiei. Primul duel este contra celor de la FC Botoşani, iar în cazul unei victorii, FCSB va juca împotriva locului 4 din play-off.

La meciul din play-out cu Unirea Slobozia, încheiat la egalitate, scor 0-0, Matei Popa, portarul de 19 ani al celor de la FCSB, s-a ciocnit de Joao Paulo, pe finalul primei reprize. Lovitura a fost destul de dură pentru goalkeeper, care s-a lovit de coechipierul său în momentul în care a vrut să boxeze o minge.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că tânărul de 19 ani a suferit o comoţie cerebrală. Acesta nu va mai putea fi folosit pe finalul acestui sezon, el urmând să mai facă investigaţii. Astfel, Ştefan Târnovanu va fi portarul roş-albaştrilor contra celor de la FC Botoşani.

“Matei Popa e bine, pentru că am tras o sperietură groaznică. A avut o comoție cerebrală, la pauză nu arăta bine deloc, a fost dus la spital, i s-au făcut toate investigațiile, urmează să mai facă niște investigații neuro.

M-aș mira să mai joace, nu are nimic neurologic, pauză clar”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.