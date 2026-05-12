Lotul Suediei pentru Campionatul Mondial 2026. Marea absenţă

Dan Roșu Publicat: 12 mai 2026, 22:27

Suedia - Profimedia Images

Selecţionerul Suediei, Graham Potter, a anunţat marţi lotul pentru Campionatul Mondial 2026, în care nu a fost inclus atacantul lui Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, indisponibil de un an din cauza unei accidentări la genunchi şi care nu s-a recuperat la timp pentru turneu, informează Reuters.

Nu au existat surprize în lotul de 26 de jucători al lui Graham Potter, dar mulţi observatori se aşteptau ca Dejan Kulusevski, în vârstă de 26 de ani, să fie inclus dacă ar fi existat vreo şansă să joace un rol, însă antrenorul a închis uşa pentru ceea ce ar fi însemnat o revenire miraculoasă.

Lotul Suediei pentru Campionatul Mondial 2026

“O decizie foarte, foarte dificilă în ceea ce priveşte parcursul său, ce a făcut în ultimul an, în ce stadiu se află cu recuperarea, cu patru săptămâni şi jumătate înainte de primul meci”, a declarat Potter într-o conferinţă de presă.

Alexander Isak, şi el atacant, a avut şi el probleme cu accidentările în acest sezon, dar selecţionerul se aşteaptă ca acesta să fie capabil să performeze până la startul turneului.

“Evident, sperăm să termine sezonul la Liverpool cu ceva timp de joc. Provocarea noastră este să-l aducem pe Alex în cel mai bun moment al sezonului şi să atingă forma maximă, pentru că dacă reuşeşte, este un jucător de clasă mondială”, a spus Potter

Suedia a avut o campanie de calificare dezastruoasă, terminând pe ultimul loc în grupă cu două puncte, dar performanţa sa din Grupa C a Ligii Naţiunilor i-a oferit o cale de acces în play-off, unde a învins Ucraina şi Polonia pentru a-şi asigura un loc la turneul final.

“Este incredibil de emoţionant, o mare onoare pentru mine”, a spus Potter înainte de a prezenta lista numelor. “Răspunsul pozitiv din partea suporterilor noştri a fost fantastic şi acum aşteptăm cu nerăbdare să creăm mai multe amintiri împreună în timpul Cupei Mondiale”, a adăugat englezul.

Suedia va debuta în Grupa F împotriva Tunisiei, în Guadalupe (Monterrey), Mexic, pe 14 iunie, înainte de două meciuri peste graniţă, în Texas, împotriva Olandei, la Houston, şi a Japoniei, la Arlington. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în Universul Antena.

Lotul Suediei pentru CM 2026

Portari: Kristoffer Nordfeldt (AIK Stockholm), Viktor Johansson (Stoke City/Anglia), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County/Anglia);

Fundaşi: Daniel Svensson (Borussia Dortmund/Germania), Victor Lindelof (Aston Villa/Anglia), Isak Hien (Atalanta/Italia), Carl Starfelt (Celta Vigo/Spania), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga/Portugalia), Gabriel Gudmundsson (Leeds United/Anglia), Emil Holm (Juventus/Italia), Hjalmar Ekdal (Burnley/Anglia), Erik Smith (St. Pauli/Germania);

Mijlocaşi şi atacanţi: Taha Ali (Malmo FF), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion/Anglia), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur/Anglia), Anthony Elanga (Newcastle United/Anglia), Viktor Gyokeres (Arsenal/Anglia), Jesper Karlstrom (Udinese/Italia), Gustaf Nilsson (FC Bruges/Belgia), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow/Scoţia), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg/Germania), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise/Belgia), Alexander Isak (Liverpool/Anglia), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel/Germania), Ken Sema (Pafos/Cipru)

