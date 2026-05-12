Lotul Suediei pentru Campionatul Mondial 2026. Marea absenţă

Selecţionerul Suediei, Graham Potter, a anunţat marţi lotul pentru Campionatul Mondial 2026, în care nu a fost inclus atacantul lui Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, indisponibil de un an din cauza unei accidentări la genunchi şi care nu s-a recuperat la timp pentru turneu, informează Reuters.

Nu au existat surprize în lotul de 26 de jucători al lui Graham Potter, dar mulţi observatori se aşteptau ca Dejan Kulusevski, în vârstă de 26 de ani, să fie inclus dacă ar fi existat vreo şansă să joace un rol, însă antrenorul a închis uşa pentru ceea ce ar fi însemnat o revenire miraculoasă.

Lotul Suediei pentru Campionatul Mondial 2026

“O decizie foarte, foarte dificilă în ceea ce priveşte parcursul său, ce a făcut în ultimul an, în ce stadiu se află cu recuperarea, cu patru săptămâni şi jumătate înainte de primul meci”, a declarat Potter într-o conferinţă de presă.

Alexander Isak, şi el atacant, a avut şi el probleme cu accidentările în acest sezon, dar selecţionerul se aşteaptă ca acesta să fie capabil să performeze până la startul turneului.

“Evident, sperăm să termine sezonul la Liverpool cu ceva timp de joc. Provocarea noastră este să-l aducem pe Alex în cel mai bun moment al sezonului şi să atingă forma maximă, pentru că dacă reuşeşte, este un jucător de clasă mondială”, a spus Potter