Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma

Sorana Cîrstea are parte de cel mai bun sezon al carierei şi a ajuns în semifinale la Roma. Jucătoarea de 36 de ani a învins-o în sferturile de finală pe Jelena Ostapenko, cu 6-1, 7-6 (0).

Pe lângă perfomanţa în sine, o semifinală de turneu WTA de 1000 de puncte, Sorana va fi recompensată şi pe măsură pentru traseul senzaţional de la Foro Italico, acolo unde a trecut şi de Aryna Sabalenka.

Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea, la Roma

289.115 de euro este suma pe care o va încasa Sorana Cîrstea pentru atingerea semifinalelor. În cazul în care va accede în finală, ea va pune mâna pe un CEC de aproape 550.000 de euro. Câştigătoarea turneului va fi recompensată cu 1.055.285 de euro.

În semifinale, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea meciului Mirra Andreeva vs Coco Gauff, partidă care va avea loc în această seară la Roma.

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi favorită 26, s-a calificat, miercuri, în premieră, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, cu premii de 7,2 milioane de euro.