Leo Messi și „Fenomenul” Ronaldo, în echipe diferite! Clipul demențial apărut înainte de Mondial

Ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc un meci trei la trei între staruri care vor fi la World Cup, într-un hotel de lux? Răspunsul vine într-o nouă reclamă la un brand de bere.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Reclamă pentru World Cup cu Messi, Pulisic sau Ronaldo
Rețeta e simplă: Christian Pulisic, Sergino Dest și Antonee Robinson, trei dintre cei mai cunoscuți jucători ai actualei naționale a Statelor Unite, se luptă într-un meci de tipul „La Mălai” cu Lionel Messi, Lautaro Martinez și Nico Paz.
„Terenul” de joc este în interiorul unui hotel de lux. Portarul este Guillermo Ochoa. Pe parcurs mai apar jucători uriași din istoria fotbalului precum Ronaldo Nazario sau Alex Morgan.
Actorul de Oscar, Billy Bob Thornton, are și el un rol important. Este principala „victimă” a meciului care are loc în hotel deoarece berea mult așteptată nu mai ajunge la camera sa.
