Cristiano Ronaldo se pregătea să sărbătorească titlul, dar Al-Nassr şi-a dat un autogol incredibil în minutul 90+8

Daniel Işvanca Publicat: 12 mai 2026, 23:13

Cristiano Ronaldo și Al-Nassr au ratat o șansă uluitoare de a câștiga matematic titlul în Arabia Saudită! Gruparea unde evoluează starul portughez a remizat dramatic în fața rivalei Al-Hilal, scor 1-1.

În momentul în care suporterii echipei gazdă sărbătoreau câștigarea titlului în tribune, Al-Hilal a dat lovitura în urma unei lovituri libere, la care portarul a gafat incredibil.

Al-Nassr – Al-Hilal 1-1

La mai bine de trei ani de la transferul în Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo tremură în continuare pentru câștigarea titlului alături de Al-Nassr.

Gruparea antrenată de Jorge Jesus a scos doar o remiză contra rivalei Al-Hilal, scor 1-1, asta după ce oaspeții au punctat în al optulea minut de prelungire, după o gafă incredibilă a portarului.

Mohamed Simakan a deschis scorul în minutul 37, fiind servit excelent de conaționalul Kingsley Coman. Al-Nassr a cedat posesia în partea secundă, dar s-a apărat eroic și părea să se îndrepte către câștigarea campionatului.

La ultima fază a partidei, în urma unei centrări în careul gazdelor, portarul Bento a ieșit pentru a boxa mingea, dar aceasta a lovit un coechipier și s-a dus în plasă.

Distanța dintre Al-Nassr și Al-Hilal rămâne de cinci puncte, însă oaspeții au un meci mai puțin disputat. Al-Nassr va mai juca în acest final de sezon contra celor de la Damac, în timp ce rivala la titlu va mai înfrunta Neom SC și Al Fayha.

Cristiano Ronaldo va juca live în AntenaPLAY, în finala Ligii Campionilor Asiei 2

După ce a ratat, pentru moment, câștigarea titlului cu Al-Nassr, pentru Cristiano Ronaldo urmează şansa de a-şi trece în palmares primul trofeu, atunci când va evolua în finala Ligii Campionilor Asiei 2.

Ultimul act al competiţiei va fi LIVE în AntenaPLAY.ro. Cristiano Ronaldo şi Al-Nassr vor lupta pentru trofeu cu Gamba Osaka, pe 16 mai, de la ora 20:45.

