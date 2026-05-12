Cristiano Ronaldo se pregătea să sărbătorească titlul, dar Al-Nassr şi-a dat un autogol incredibil în minutul 90+8

Cristiano Ronaldo și Al-Nassr au ratat o șansă uluitoare de a câștiga matematic titlul în Arabia Saudită! Gruparea unde evoluează starul portughez a remizat dramatic în fața rivalei Al-Hilal, scor 1-1.

În momentul în care suporterii echipei gazdă sărbătoreau câștigarea titlului în tribune, Al-Hilal a dat lovitura în urma unei lovituri libere, la care portarul a gafat incredibil.

La mai bine de trei ani de la transferul în Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo tremură în continuare pentru câștigarea titlului alături de Al-Nassr.

Gruparea antrenată de Jorge Jesus a scos doar o remiză contra rivalei Al-Hilal, scor 1-1, asta după ce oaspeții au punctat în al optulea minut de prelungire, după o gafă incredibilă a portarului.

Mohamed Simakan a deschis scorul în minutul 37, fiind servit excelent de conaționalul Kingsley Coman. Al-Nassr a cedat posesia în partea secundă, dar s-a apărat eroic și părea să se îndrepte către câștigarea campionatului.