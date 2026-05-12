Barcelona ia măsuri după conferinţa lui Florentino Perez! Scandal uriaş în Spania

Barcelona nu a primit bine declaraţiile lui Florentino Perez. Preşedintele lui Real Madrid a susţinut marţi o conferinţă de presă în care a anunţat că va solicita noi alegeri pe Bernabeu. Şeful madrilenilor a abordat mai multe subiecte şi a acuzat presa din Spania că duce o campanie împotriva sa.

De asemenea, el i-a ameninţat şi pe cei din cadrul clubului care au făcut dezvăluiri din interior şi au dat informaţiile din presă. Nu în ultimul rând, Perez a anunţat că va merge la UEFA, făcând referire la cazul Negreira, pe care l-a numit “cel mai mare scandal din istorie”. Perez doreşte să se ia măsuri împotriva catalanilor.

Barcelona ia măsuri după conferinţa lui Florentino Perez!

După aceste declaraţii, Barcelona a venit cu replica pentru Florentino Perez. Catalanii au emis un comunicat prin care au anunţat că departamentul juridic al clubului a luat act de declaraţiile făcute de preşedintele lui Real Madrid.

“În urmă cu trei ani am aflat că ne confruntăm cu un caz de corupție precum cazul Negreira, care este cel mai mare scandal din istorie. Este de neînțeles faptul că încă mai vedem arbitri din acea epocă activând în liga noastră. Lucrăm la întocmirea unui dosar substanțial pe care îl vom prezenta la UEFA imediat”, sunt declaraţiile lui Perez care i-au înfuriat pe catalani.