Barcelona ia măsuri după conferinţa lui Florentino Perez! Scandal uriaş în Spania

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 22:52

Florentino Perez şi Joan Laporta / Getty Images

Barcelona nu a primit bine declaraţiile lui Florentino Perez. Preşedintele lui Real Madrid a susţinut marţi o conferinţă de presă în care a anunţat că va solicita noi alegeri pe Bernabeu. Şeful madrilenilor a abordat mai multe subiecte şi a acuzat presa din Spania că duce o campanie împotriva sa.

De asemenea, el i-a ameninţat şi pe cei din cadrul clubului care au făcut dezvăluiri din interior şi au dat informaţiile din presă. Nu în ultimul rând, Perez a anunţat că va merge la UEFA, făcând referire la cazul Negreira, pe care l-a numit “cel mai mare scandal din istorie”. Perez doreşte să se ia măsuri împotriva catalanilor.

După aceste declaraţii, Barcelona a venit cu replica pentru Florentino Perez. Catalanii au emis un comunicat prin care au anunţat că departamentul juridic al clubului a luat act de declaraţiile făcute de preşedintele lui Real Madrid.

“În urmă cu trei ani am aflat că ne confruntăm cu un caz de corupție precum cazul Negreira, care este cel mai mare scandal din istorie. Este de neînțeles faptul că încă mai vedem arbitri din acea epocă activând în liga noastră. Lucrăm la întocmirea unui dosar substanțial pe care îl vom prezenta la UEFA imediat”, sunt declaraţiile lui Perez care i-au înfuriat pe catalani.

Perez a acuzat şi presa din Spania că duce o campanie împotriva sa şi este hotărât să pună capăt acestor atacuri pentru a proteja clubul:

“De ce voi, jurnaliștii, alegeți să atacați cel mai prestigios club din lume? Avem totul. Suntem clubul cu cel mai mare venit, cu cel mai valoros lot din lume.

Doar pentru că nu am bătut-o pe Barcelona, asta nu înseamnă că ne aflăm în fața unui dezastru. Este o campanie organizată împotriva mea. Vreau să pun capăt acestei campanii anti-Real Madrid care a pus ghearele pe presă”, a mai spus Perez.

