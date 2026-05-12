U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Finala Cupei României, prima “bătălie”

U Cluj şi Universitatea Craiova se întâlnesc miercuri seară, de la ora 20:00, în finala Cupei României. Partida de la Sibiu va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

Duelul de miercuri seară este primul dintre cele două echipe din această săptămână, ambele urmând să se dispute cu trofeul pe masă. Dacă la Sibiu, U Cluj şi Craiova luptă pentru Cupa României, duminică seară, cele două se vor reîntâlni pe Ion Oblemenco, într-un meci care poate decide titlul în Liga 1.

Înaintea acestei partide, ambele echipe şi-au manifestat interesul pentru realizarea eventului. Câştigarea Cupei României asigură învingătoarei prezenţa în preliminariile Europa League. Pentru preliminariile Champions League, cele două echipe trebuie să câştige titlul.

Până acum, în acest sezon, U Cluj şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de trei ori. Oltenii au câştigat duelul de la începutul sezonului, din iulie, cu 2-1. În returul sezonului regulat, de pe Cluj Arena, meciul s-a încheiat la egalitate, în timp ce partida din turul play-off-ului s-a încheiat cu o victorie categorică a “şepcilor roşii”, scor 4-0.

Pentru U Cluj, aceasta ar fi a doua Cupă a României din istorie. Prima a fost cucerită în sezonul 1964/65. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a câştigat acest trofeu de 8 ori, ultima oară în sezonul 2020/21.