Ce i-a spus Ioan Andone lui Răzvan Lucescu despre Mircea Lucescu la priveghiul fostului selecţioner!

Ioan Andone este foarte marcat de pierderea lui Mircea Lucescu. Andone a dezvăluit ce i-a transmis lui Răzvan Lucescu despre Mircea Lucescu, la priveghiul fostului selecţioner al României.

Ioan Andone e de părere că ratarea calificării României la Mondial l-a afectat foarte mult pe Mircea Lucescu şi acest lucru a dus, în cele din urmă, la decesul fostului selecţioner al României.

Ioan Andone, despre Mircea Lucescu: “Un om deosebit. Îi ziceam lui Răzvan: «Ce tată ai avut!»”

“Pregăteşti ultimul drum pentru el. Din păcate… eu cred că trebuia să trăiască mai mult, dar pasiunea, şi-a pus sufletul în slujba fotbalului, uitaţi unde s-a ajuns.

(n.r: Ce moştenire lasă domnul Lucescu?) Generaţii întregi de jucători tineri, pe care i-a crescut, pe care i-a trimis spre şcoală, le-a povestit din experienţele lui de viaţă. Păcat că se pierde un asemenea om.

E un mare păcat. La toţi ne vine rândul… (n.r: Ce anume din caracterul lui Mircea Lucescu ar trebui dat mai departe noilor generaţii?) Pasiunea pentru fotbal. La el pe primul loc a fost fotbalul.