Ce i-a spus Ioan Andone lui Răzvan Lucescu despre Mircea Lucescu la priveghiul fostului selecţioner!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 aprilie 2026, 22:02

Ioan Andone i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Ioan Andone este foarte marcat de pierderea lui Mircea Lucescu. Andone a dezvăluit ce i-a transmis lui Răzvan Lucescu despre Mircea Lucescu, la priveghiul fostului selecţioner al României.

Ioan Andone e de părere că ratarea calificării României la Mondial l-a afectat foarte mult pe Mircea Lucescu şi acest lucru a dus, în cele din urmă, la decesul fostului selecţioner al României.

Ioan Andone, despre Mircea Lucescu: “Un om deosebit. Îi ziceam lui Răzvan: «Ce tată ai avut!»”

“Pregăteşti ultimul drum pentru el. Din păcate… eu cred că trebuia să trăiască mai mult, dar pasiunea, şi-a pus sufletul în slujba fotbalului, uitaţi unde s-a ajuns.

(n.r: Ce moştenire lasă domnul Lucescu?) Generaţii întregi de jucători tineri, pe care i-a crescut, pe care i-a trimis spre şcoală, le-a povestit din experienţele lui de viaţă. Păcat că se pierde un asemenea om.

E un mare păcat. La toţi ne vine rândul… (n.r: Ce anume din caracterul lui Mircea Lucescu ar trebui dat mai departe noilor generaţii?) Pasiunea pentru fotbal. La el pe primul loc a fost fotbalul.

Din păcate, îl conducem pe ultimul drum. Neaşteptat. Am vorbit cu el din spital, mi-a zis că se externează. Avea o stare care îţi transmitea că omul ăsta nu poate muri.

Trebuia să ne întâlnim, dar n-am mai apucat. Un om deosebit. Îi ziceam lui Răzvan, aici: «Ce tată ai avut!» Doamne…”, a declarat Ioan Andone.

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu au venit să îi aducă un ultim omagiu. Printre aceştia, Gică Hagi, Mircea Rednic, Ioan Andone, Ionuţ Lupescu, Simona Halep sau Daniel Bîrligea.

Cei care nu i-au adus încă un omagiu lui Mircea Lucescu îşi vor putea lua rămas-bun de la fostul selecţioner şi joi, la Arena Naţională. Programul pentru omagii va fi joi la Arena Naţională, între 10:00 şi 20:00. Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri.

