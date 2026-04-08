Panică pentru jucătorii lui Atletico Madrid! Suporterii Barcelonei au spart geamurile autocarului cu pietre

Barcelona – Atletico Madrid a devenit un adevărat clasic în UEFA Champions League, iar cele două rivale din Spania luptă în dublă manșă pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League.

Disputa de pe Camp Nou, cu Istvan Kovacs la centru, se anunță una „încinsă”. Jucătorii madrileni au tras o adevărată sperietură în drumul spre stadion.

Autocarul lui Atletico Madrid, atacat de suporterii Barcelonei cu pietre

Barcelona și Atletico Madrid s-au întâlnit recent în campionatul Spaniei, la puțin timp după ce formația antrenată de Diego Simeone a eliminat campioana din La Liga din semifinalele Cupei Spaniei.

Rivalitatea dintre cele două cluburi a crescut, iar suporterii catalanilor le-au făcut o „primire călduroasă” celor de la Atletico. Concret, autocarul madrilenilor a fost atacat de fanii Barcelonei, care au reușit să spargă două geamuri cu mai multe pietre.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona fans have destroyed two Atlético Madrid bus windows with stones on the way to the Camp Nou.

