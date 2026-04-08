Home | Tenis | Sorana Cîrstea, calificare în timp record în sferturile WTA Linz! Adversara româncei a acuzat probleme medicale

Daniel Işvanca Publicat: 8 aprilie 2026, 22:14

Comentarii
Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz, după un meci care a durat doar 24 de minute. Sportiva noastră a profitat de abandonul adversarei, care a avut mai multe probleme medicale în primul set.

La ultima prezență pe zgura de la Linz, cea mai bine clasată jucătoare a României va da peste principala favorită pentru un loc în semifinalele turneului.

Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile WTA Linz

Sorana Cîrstea s-a calificată într-un timp record în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz. Românca a trecut în doar 24 de minute de Dalma Galfi, ocupanta locului 103 mondial.

Jucătoarea din Ungaria a solicitat atenția medicului încă de la 3-0 în favoarea Soranei în primul set, iar în cele din urmă problemele nu i-au mai permis să continue, fiind nevoită să abandoneze în primul set la 5-0 în contul româncei.

În faza sferturilor, Sorana va avea parte de un duel de calibru, cu Mirra Andreeva, locul 10 WTA și principala favorită de la Linz. Rusoaica a trecut în faza optimilor de Sloane Stephens. €30,495 va încasa Sorana pentru accederea în sferturi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
