Sorana Cîrstea, calificare în timp record în sferturile WTA Linz! Adversara româncei a acuzat probleme medicale

Sorana Cîrstea s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz, după un meci care a durat doar 24 de minute. Sportiva noastră a profitat de abandonul adversarei, care a avut mai multe probleme medicale în primul set.
La ultima prezență pe zgura de la Linz, cea mai bine clasată jucătoare a României va da peste principala favorită pentru un loc în semifinalele turneului.
Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile WTA Linz
Sorana Cîrstea s-a calificată într-un timp record în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz. Românca a trecut în doar 24 de minute de Dalma Galfi, ocupanta locului 103 mondial.
Jucătoarea din Ungaria a solicitat atenția medicului încă de la 3-0 în favoarea Soranei în primul set, iar în cele din urmă problemele nu i-au mai permis să continue, fiind nevoită să abandoneze în primul set la 5-0 în contul româncei.
În faza sferturilor, Sorana va avea parte de un duel de calibru, cu Mirra Andreeva, locul 10 WTA și principala favorită de la Linz. Rusoaica a trecut în faza optimilor de Sloane Stephens. €30,495 va încasa Sorana pentru accederea în sferturi.
