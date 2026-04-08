Imaginea emoționantă postată de Edi Iordănescu: „Ei au fost cei mai mari. Doi s-au dus…”

Sebastian Ujica Publicat: 8 aprilie 2026, 21:32

Anghel Iordanescu,Emerich Jenei,Mircea Lucescu / SPORTS PICTURES

Edi Iordănescu a postat un mesaj superb pe rețelele de socializare despre cei pe care îi consideră cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc: Anghel Iordănescu, Emerich Ienei și Mircea Lucescu.

Fostul selecționer îl menționează și pe al patrulea titan: cu siguranță, Ștefan Kovacs.

Mesajul lui Edi Iordănescu

Pentru al treilea an consecutiv, fotbalul românesc a pierdut un nume reprezentativ pentru fotbalul din țara noastră. În 2024 a fost Helmuth Duckadam. În 2025, Emerich Ienei. Iar anul acesta, Mircea Lucescu. Despre ultimii doi a vorbit și Edi Iordănescu, fiul unui alt uriaș: Anghel Iordănescu.

„O poză cât o mie de cuvinte…Câtă istorie, câtă forță, câtă identitate în spatele fiecăruia. Pentru mine… CEI MAI MARI.
Ar mai fi un nume, dar nu am avut privilegiul să-l prind. Așa că mă opresc la acești trei. Doi s-au dus… și parcă erau nemuritori. Unul după altul, într-un timp nedrept de scurt.
Am amintiri cu fiecare dintre ei. Sunt norocos. Sunt privilegiat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să îi cunosc.
Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tata este încă lângă mine.
Fotbalul românesc nu pierde doar valori… ci, încet, pare că își pierde și identitatea. Dumnezeu sa il odihnească!!” a scris Edi Iordănescu pe pagina sa de Facebook.

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Pe cine preferă România în alegerile de duminică de la Budapesta. „E bine ca acest personaj sinistru, Orban, să dispară din politica europeană”
FotoLiniște, pentru Mircea Lucescu. Moment emoționant în UEFA Champions League, pe Camp Nou și Parc des Princes
Sorana Cîrstea, calificare în timp record în sferturile WTA Linz! Adversara româncei a acuzat probleme medicale
VideoCe i-a spus Ioan Andone lui Răzvan Lucescu despre Mircea Lucescu la priveghiul fostului selecţioner!
LIVE TEXTBarcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool se joacă ACUM. Gol anulat de brigada românească
Panică pentru jucătorii lui Atletico Madrid! Suporterii Barcelonei au spart geamurile autocarului cu pietre
Statistică înfiorătoare pentru Diego Simeone! Cifrele care îl sperie pe ”Cholo”, înaintea meciului cu Barcelona
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 5 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 6 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit