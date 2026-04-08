Imaginea emoționantă postată de Edi Iordănescu: „Ei au fost cei mai mari. Doi s-au dus…”

Edi Iordănescu a postat un mesaj superb pe rețelele de socializare despre cei pe care îi consideră cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc: Anghel Iordănescu, Emerich Ienei și Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul selecționer îl menționează și pe al patrulea titan: cu siguranță, Ștefan Kovacs.

Mesajul lui Edi Iordănescu

Pentru al treilea an consecutiv, fotbalul românesc a pierdut un nume reprezentativ pentru fotbalul din țara noastră. În 2024 a fost Helmuth Duckadam. În 2025, Emerich Ienei. Iar anul acesta, Mircea Lucescu. Despre ultimii doi a vorbit și Edi Iordănescu, fiul unui alt uriaș: Anghel Iordănescu.

„O poză cât o mie de cuvinte…Câtă istorie, câtă forță, câtă identitate în spatele fiecăruia. Pentru mine… CEI MAI MARI.

Ar mai fi un nume, dar nu am avut privilegiul să-l prind. Așa că mă opresc la acești trei. Doi s-au dus… și parcă erau nemuritori. Unul după altul, într-un timp nedrept de scurt.

Am amintiri cu fiecare dintre ei. Sunt norocos. Sunt privilegiat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să îi cunosc.

Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tata este încă lângă mine.

Fotbalul românesc nu pierde doar valori… ci, încet, pare că își pierde și identitatea. Dumnezeu sa il odihnească!!” a scris Edi Iordănescu pe pagina sa de Facebook.