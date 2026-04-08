Statistică înfiorătoare pentru Diego Simeone! Cifrele care îl sperie pe ”Cholo”, înaintea meciului cu Barcelona

Barcelona și Atletico Madrid luptă pentru un loc în faza semifinalelor UEFA Champions League, iar partida tur se dispută astăzi de la ora 22:00 pe stadionul Camp Nou.
De când a fost instalat pe banca formației madrilene, Diego Simeone nu a reușit niciodată să câștige vreun meci în „casa” Barcelonei, bilanțul fiind unul catastrofal.
Istvan Kovacs va fi la centrul partidei dintre Barcelona și Atletico Madrid, din prima manșă a semifinalelor UEFA Champions League, iar disputa va avea loc pe stadionul Camp Nou, acolo unde catalanii au cifre remarcabile.
Gruparea antrenată de Hansi Flick nu a pierdut niciodată de când a revenit pe propria arenă, ba mai mult, o statistică îi dă fiori lui Diego Simeone.
Concret, de când a fost instalat pe banca celor de la Atletico Madrid, Diego Simeone nu a obținut nici măcar un succes pe Camp Nou, având un bilanț de 7 rezultate de egalitate și 11 înfrângeri.
21 decembrie 2024 este data ultimului succes obținut de Atletico Madrid în deplasare, doar că acel joc nu a avut loc pe Camp Nou, ci pe Estadi Olímpic Lluís Companys.
Diego Simeone has never won at the Camp Nou as Atlético Madrid manager. He has managed 18 games there, drawing 7 and losing 11.
— Atletico Universe (@atletiuniverse) April 8, 2026
