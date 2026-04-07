O viață trăită pentru fotbal. Cele mai importante momente din cariera unicului Mircea Lucescu

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 21:06 / Actualizat: 7 aprilie 2026, 22:25

Mircea Lucescu, pe vremea când era jucător / Getty Images

Mircea Lucescu a murit astăzi la vârsta de 80 de ani. Unul dintre cei mai mari oameni din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu a dus România la turnee finale atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Cu naționala la primul ei Mondial

Mircea Lucescu a făcut primii pași în fotbal la Dinamo, unde a evoluat ca mijlocaș de creație și a devenit în mai multe rânduri campion al României. Inteligența în joc la propulsat și la echipa națională, cu care a reușit să se califice la Campionatul Mondial din Mexic din 1970.

A jucat din primul minut în toate cele trei meciuri: înfrângerea la limită cu campioana mondial en-titre, Anglia, victoria cu 2-1 în fața vicecampioanei mondiale din 1962, Cehoslovacia, și nebunia de meci cu Brazilia, înfrângere cu 3-2 în fața celei care avea să cucerească titlul mondial.

Devine selecționer la 36 de ani

Cariera de antrenor a început pentru Mircea Lucescu în urmă cu 46 de ani. După doar 2 ani la Corvinu, a acceptat cea mai dificilă misiune posibilă: selecționer al României. La doar 36 de ani, în 1981, a devenit unul dintre cei mai tineri antrenori pe care i-a avut naționala României.

Cea mai mare performanță din primul mandat a fost calificarea la Campionatul European din 1984. Era primul turneu la care România reușea să ajungă de la Mondialul din Mexic, când Lucescu era pe teren. Acolo, România a prins o grupă imposibilă cu Spania, Portugalia și Germania de Vest și a reușit un singur punct, în primul meci contra Spaniei.

Lucescu a cucerit Italia

După Revoluție, Mircea Lucescu pleacă în Italia și începe o poveste superbă la Brescia, echipă pe care reușește să o ducă în Serie A. S-a bazat pe nume importante din naționala României. Pe Hagi l-a adus după perioada de la Real Madrid, iar evoluțiile sale i-au adus „Regelui” transferul la Barcelona. Răducioiu a devenit și el un atacant de top sub comanda lui Lucescu la Brescia.

A urmat apoi marea provocare a carierei: Inter Milano, în 1998. O echipă plină de staruri precum Ronaldo Nazario, Roberto Baggio, Diego Simeone sau Ivan Zamorano. Inter venea după ce câștigase Cupa UEFA în 1998 și voia să facă pasul următor, UEFA Champions League. Însă vestiarul ticsit cu vedete nu a putut fi gestionat de Lucescu, astfel că acesta a plecat după doar 4 luni.

Epoca de aur de la Șahtior

Cea mai importantă perioadă din cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a venit apoi în Ucraina, la Șahtior. A stat la Donetsk între 2004 și 2016 și a transformat un clip mic în unul dintre cele mai puternice din Europa.

Apogeul a venit în 2009 când Șahtior a câștigat Cupa UEFA, primul trofeu european din istoria clubului. A fost 2-1 după prelungiri pentru Șahtior în fața lui Werder Bremen, după un meci în care toți marcatorii au fost brazilieni. Jadson a înscris la 7 minute după startul prelungirilor golul victoriei.

Finalul carierei, ca selecționer

Mircea Lucescu părea că și-a încheiat cariera de antrenor la Dinamo Kiev, de care s-a despărțit în 2023 după trei ani petrecuți pe banca acesteia. Însă a acceptat o ultimă provocare: să redevină selecționer al naționalei României, asta după performanța echipei lui Edi Iordănescu, cea care a reușit să trecă de grupă la Euro.

Lucescu nu a reușit să readuca România la Campionatul Mondial, din păcate. Grupa preliminară a terminat-o după Austria și Bosnia, cele care ulterior aveau să obțină biletele pentru Mondial, iar la barajul jucat grație poziției din UEFA Nations League, România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia în ceea ce avea să fie ultimul meci cu Mircea Lucescu pe bancă.

