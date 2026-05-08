Andrei Raţiu a făcut show după ce s-a calificat în finala Conference League! Imagini de senzaţie

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 9:57

Andrei Raţiu (27 de ani) s-a calificat în finala Conference League cu Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei a făcut show după calificare. A început să danseze, sărbătorind calificarea alături de colegii lui de la Rayo. Cu boxa pe umăr, Raţiu a dat tonul distracţiei. El a ieşit primul din vestiar, cu boxa, în timp ce colegii săi dansau şi ei alături de jucătorul naţionalei. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria cu 1-0, din deplasare, a lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, în returul semifinalelor UEFA Conference League. Cu această victorie, Rayo Vallecano a obţinut calificarea în finala Conference League, cu scorul general de 2-0, după ce în tur s-a impus tot cu 1-0.

Andrei Raţiu a dansat după calificarea în finala Conference League!

Andrei Raţiu a fost notat cu 7.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu Strasbourg. Sofascore i-a acordat nota 7.4 lui Raţiu. Jucătorul român a fost în media echipei, nota cea mai mare primind-o autorul golului, Alemao, care a primit 8.7 din partea flashscore.ro.

Raţiu a atins de 63 de ori mingea în meciul retur cu Strasbourg. El a creat o ocazie mare şi a dat două pase decisive. Jucătorul român a avut un procentaj bun al paselor reuşite, 87%, încercând 38 de pase şi reuşind 33. A câştigat 7 din cele 13 dueluri în care a fost implicat.

Rayo Vallecano va întâlni formaţia engleză Crystal Palace în finala Conference League. Meciul se va disputa pe 27 mai, la Leipzig, de la ora 22:00 (n.r: ora României).

FRF i-a urat şi ea succes lui Andrei Raţiu în finala Conference League. Jucătorul român are o şansă uriaşă de a cuceri un trofeu cu Rayo.

“Andrei Rațiu e în finala Conference League cu Rayo Vallecano! Internaționalul nostru va juca pentru trofeu în 27 mai, la Leipzig, împotriva englezilor de la Crystal Palace! Mult succes, Andrei! 💪🇷🇴, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Andrei Raţiu este unul dintre cei mai valoroşi jucători ai echipei naţionale, fiind cotat de către transfermarkt.com la 18 milioane de euro. Sezonul trecut s-a vorbit despre un posibil transfer al lui Raţiu la Barcelona. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitorul mercato. Potrivit presei spaniole, Raţiu ar putea fi transferat de Barcelona în vară, în condiţiile în care catalanii l-ar vinde pe Kounde, care ar avea o ofertă de 80 de milioane de euro!

