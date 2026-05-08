Andrei Raţiu a făcut show după ce s-a calificat în finala Conference League! Imagini de senzaţie

Andrei Raţiu (27 de ani) s-a calificat în finala Conference League cu Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei a făcut show după calificare. A început să danseze, sărbătorind calificarea alături de colegii lui de la Rayo. Cu boxa pe umăr, Raţiu a dat tonul distracţiei. El a ieşit primul din vestiar, cu boxa, în timp ce colegii săi dansau şi ei alături de jucătorul naţionalei. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria cu 1-0, din deplasare, a lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, în returul semifinalelor UEFA Conference League. Cu această victorie, Rayo Vallecano a obţinut calificarea în finala Conference League, cu scorul general de 2-0, după ce în tur s-a impus tot cu 1-0.

Andrei Raţiu a dansat după calificarea în finala Conference League!

Andrei Raţiu a fost notat cu 7.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu Strasbourg. Sofascore i-a acordat nota 7.4 lui Raţiu. Jucătorul român a fost în media echipei, nota cea mai mare primind-o autorul golului, Alemao, care a primit 8.7 din partea flashscore.ro.

Raţiu a atins de 63 de ori mingea în meciul retur cu Strasbourg. El a creat o ocazie mare şi a dat două pase decisive. Jucătorul român a avut un procentaj bun al paselor reuşite, 87%, încercând 38 de pase şi reuşind 33. A câştigat 7 din cele 13 dueluri în care a fost implicat.

Rayo Vallecano va întâlni formaţia engleză Crystal Palace în finala Conference League. Meciul se va disputa pe 27 mai, la Leipzig, de la ora 22:00 (n.r: ora României).