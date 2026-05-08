Bănel Nicoliţă ştie jucătorul de la FCSB care poate face faţă la Interul lui Cristi Chivu: “Sunt sigur că poate ajunge acolo”

Bănel Nicoliţă a vorbit despre situaţia în care se află Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, care şi-a pierdut postul de titular. Formaţia roş-albastră a decis în urmă cu câteva luni să îl folosească pe tânărul Matei Popa, pentru a îndeplini regula U21.

Tătăruşanu a pierdut astfel şansa de a juca, dar şi convocarea la echipa naţională, fiind şanse mari ca el să plece de la FCSB vara aceasta dacă situaţia sa nu se va schimba. În urmă cu câteva săptămâni, el a revenit în poarta FCSB-ului, în meciul cu Farul, dar a fost criticat de patronul Gigi Becali pentru prestaţia sa.

Bănel Nicoliţă e convins că Ştefan Târnovanu poate face faţă la Inter: “E un portar foarte bun”

Tot Ştefan Târnovanu a declarat recent că visează să ajungă în Serie A, la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu care tocmai a cucerit un nou titlu în Italia. Bănel Nicoliţă nu crede că portarul FCSB-ului visează prea departe şi îl vede în viitor pe acesta pe Meazza.

Nicoliţă crede în continuare că jucătorii români au potenţial şi valoare. El a dat şi exemplul lui Ciprian Tătăruşanu, care a jucat în trecut în Serie A la echipe precum Fiorentina şi AC Milan.

“Târnovanu ar putea face față la Inter, cu siguranță. E un portar foarte bun. Îmi pare rău că a ieșit puțin din formă, dar e un portar foarte bun, are calități foarte bune și sunt sigur că ar putea ajunge acolo.