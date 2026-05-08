Home | Fotbal | Serie A | Bănel Nicoliţă ştie jucătorul de la FCSB care poate face faţă la Interul lui Cristi Chivu: “Sunt sigur că poate ajunge acolo”

Bănel Nicoliţă ştie jucătorul de la FCSB care poate face faţă la Interul lui Cristi Chivu: “Sunt sigur că poate ajunge acolo”

Alex Masgras Publicat: 8 mai 2026, 9:03

Comentarii
Bănel Nicoliţă ştie jucătorul de la FCSB care poate face faţă la Interul lui Cristi Chivu: Sunt sigur că poate ajunge acolo

Bănel Nicoliţă, în timpul unui interviu / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bănel Nicoliţă a vorbit despre situaţia în care se află Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, care şi-a pierdut postul de titular. Formaţia roş-albastră a decis în urmă cu câteva luni să îl folosească pe tânărul Matei Popa, pentru a îndeplini regula U21.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tătăruşanu a pierdut astfel şansa de a juca, dar şi convocarea la echipa naţională, fiind şanse mari ca el să plece de la FCSB vara aceasta dacă situaţia sa nu se va schimba. În urmă cu câteva săptămâni, el a revenit în poarta FCSB-ului, în meciul cu Farul, dar a fost criticat de patronul Gigi Becali pentru prestaţia sa.

Bănel Nicoliţă e convins că Ştefan Târnovanu poate face faţă la Inter: “E un portar foarte bun”

Tot Ştefan Târnovanu a declarat recent că visează să ajungă în Serie A, la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu care tocmai a cucerit un nou titlu în Italia. Bănel Nicoliţă nu crede că portarul FCSB-ului visează prea departe şi îl vede în viitor pe acesta pe Meazza.

Nicoliţă crede în continuare că jucătorii români au potenţial şi valoare. El a dat şi exemplul lui Ciprian Tătăruşanu, care a jucat în trecut în Serie A la echipe precum Fiorentina şi AC Milan.

“Târnovanu ar putea face față la Inter, cu siguranță. E un portar foarte bun. Îmi pare rău că a ieșit puțin din formă, dar e un portar foarte bun, are calități foarte bune și sunt sigur că ar putea ajunge acolo.

Reclamă
Reclamă

Așa cum a ajuns și Tătărușanu. Toți spunea că nu are șanse și ați văzut că a jucat și la Milan, și la Fiorentina. Avem potențial, aveam jucători de valoare. Singurul lucru e să ne autodepășim și să nu ne mulțumim cu puțin”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit sport.ro.

  • 3,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ştefan Târnovanu, în scădere de cota de vara trecută, când era evaluat la 5 milioane de euro pe transfermarkt.com
  • 203 meciuri a evoluat Ştefan Târnovanu în tricoul celor de la FCSB
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Observator
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană, chiar cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană, chiar cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
8:53

Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League!
8:37

Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
8:28

Nota primită de Andrei Raţiu după ce s-a calificat în finala Conference League cu Rayo!
0:48

Fede Valverde rupe tăcerea după ce s-a luat la bătaie cu Tchouameni: „Mă doare și mă întristează situația!” Ratează El Clasico
23:56 7 mai

Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu va lupta pentru trofeu la Leipzig
23:56 7 mai

Aston Villa – Freiburg e finala Europa League! Cele două au revenit incredibil după înfrângeri în tur
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 4 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni 5 O nouă bătaie între titularii lui Real Madrid! Unul dintre jucători a ajuns la spital, iar clubul a intervenit! 6 CCA a luat decizia finală! Cine va arbitra CFR Cluj – Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame