OFICIAL | Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu! Prima reacţie a gimnastei: “Pentru a fi clar”

Ana Bărbosu (19 ani) a fost suspendată provizoriu de ITA (International Testing Agency), după ce a încălcat protocolul testării antidoping. Sportiva din România, care în prezent se află în Statele Unite, nu a fost găsită de trei ori în cursul unui an de agenţii antidoping.

Din acest motiv, International Testing Agency a decis suspendarea provizorie a gimnastei de 19 ani. Acum, Ana Bărbosu va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru o decizie în favoarea sa.

La scurt timp după anunţul oficial, Ana Bărbosu a oferit o primă reacţie şi a ţinut să sublinieze că nu este vorba despre substanţe interzise şi a transmis că mutarea în Statele Unite a reprezentat o schimbare majoră în viaţa ei:

“Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, este mesajul postat de Ana Bărbosu, pe contul său de Instagram.