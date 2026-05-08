OFICIAL | Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu! Prima reacţie a gimnastei: “Pentru a fi clar”

Alex Masgras Publicat: 8 mai 2026, 9:27

Ana Bărbosu, în timpul unei competiţii / Profimedia

Ana Bărbosu (19 ani) a fost suspendată provizoriu de ITA (International Testing Agency), după ce a încălcat protocolul testării antidoping. Sportiva din România, care în prezent se află în Statele Unite, nu a fost găsită de trei ori în cursul unui an de agenţii antidoping.

Din acest motiv, International Testing Agency a decis suspendarea provizorie a gimnastei de 19 ani. Acum, Ana Bărbosu va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru o decizie în favoarea sa.

La scurt timp după anunţul oficial, Ana Bărbosu a oferit o primă reacţie şi a ţinut să sublinieze că nu este vorba despre substanţe interzise şi a transmis că mutarea în Statele Unite a reprezentat o schimbare majoră în viaţa ei:

“Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces”, este mesajul postat de Ana Bărbosu, pe contul său de Instagram.

Mesajul postat de Ana Bărbosu / Instagram

ITA: “Ana Maria Bărbosu a solicitat ca acest caz să fie trimis spre judecare la TAS”

Fiecare sportiv înregistrat în registrul de testare al ITA are obligaţia de a furniza zilnic informaţii legate de locaţia în care se află. În plus, aceştia trebuie să ofere şi un interval de 60 de minute în care sunt disponibili pentru testare:

“ITA confirmă că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de o încălcare a regulilor antidoping conform Articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics (World Gymnastics ADR), pentru comiterea a trei încălcări privind localizarea într-un interval de 12 luni.

De asemenea, în conformitate cu Codul Mondial Antidoping și cu Articolul 7.4.2 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics, sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie. Sportiva a solicitat ca acest caz să fie trimis spre judecare la Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și dovezi referitoare la fiecare dintre cele trei încălcări privind localizarea.

În baza delegării programului antidoping al World Gymnastics către ITA, gestionarea și susținerea cazului sunt realizate în totalitate de către ITA. Având în vedere că procedura este în desfășurare, nu vor mai fi făcute alte comentarii.

Sportivii incluși într-un Registered Testing Pool (RTP), precum Ana Maria Bărbosu, au obligația de a furniza zilnic informații privind localizarea lor, precum și un interval specific de 60 de minute în fiecare zi în care vor fi disponibili pentru testare. Scopul este de a permite organizațiilor antidoping să localizeze sportivii pentru teste inopinate efectuate în afara competițiilor”, a transmis ITA, prin intermediul unui comunicat.

