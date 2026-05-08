Nota primită de Andrei Raţiu după ce s-a calificat în finala Conference League cu Rayo!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 8:28

Andrei Raţiu, în meciul tur cu Strasbourg / Hepta

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria cu 1-0, din deplasare, a lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, în returul semifinalelor UEFA Conference League. Cu această victorie, Rayo Vallecano a obţinut calificarea în finala Conference League, cu scorul general de 2-0, după ce în tur s-a impus tot cu 1-0.

Andrei Raţiu a fost notat cu 7.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu Strasbourg. Sofascore i-a acordat nota 7.4 lui Raţiu. Jucătorul român a fost în media echipei, nota cea mai mare primind-o autorul golului, Alemao, care a primit 8.7 din partea flashscore.ro.

Raţiu a atins de 63 de ori mingea în meciul retur cu Strasbourg. El a creat o ocazie mare şi a dat două pase decisive. Jucătorul român a avut un procentaj bun al paselor reuşite, 87%, încercând 38 de pase şi reuşind 33. A câştigat 7 din cele 13 dueluri în care a fost implicat.

Rayo Vallecano va întâlni formaţia engleză Crystal Palace în finala Conference League. Meciul se va disputa pe 27 mai, la Leipzig, de la ora 22:00 (n.r: ora României).

Crystal Palace nu a avut nicio problemă în a trece de Şahtior Doneţk, echipa patronată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. A fost 2-1 pentru englezi în returul de pe teren propriu, după ce în tur aceştia câştigaseră cu 3-1.

