FRF i-a urat succes lui Andrei Raţiu (27 de ani) în finala UEFA Conference League, acolo unde fundaşul dreapta al naţionalei s-a calificat cu Rayo. Echipa spaniolă a românului a trecut în semifinale de Strasbourg, cu scorul general de 2-0. Spaniolii s-au impus cu 1-o atât în tur, cât şi în retur.
După performanţa românului, FRF a transmis un prim mesaj, pe contul de Facebook al echipei naţionale.
Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League
“Andrei Rațiu e în finala Conference League cu Rayo Vallecano! Internaționalul nostru va juca pentru trofeu în 27 mai, la Leipzig, împotriva englezilor de la Crystal Palace! Mult succes, Andrei! “, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al echipei naţionale.
Andrei Raţiu a fost integralist în victoria cu 1-0, din deplasare, a lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, în returul semifinalelor UEFA Conference League. Cu această victorie, Rayo Vallecano a obţinut calificarea în finala Conference League, cu scorul general de 2-0, după ce în tur s-a impus tot cu 1-0.
Andrei Raţiu a fost notat cu 7.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu Strasbourg. Sofascore i-a acordat nota 7.4 lui Raţiu. Jucătorul român a fost în media echipei, nota cea mai mare primind-o autorul golului, Alemao, care a primit 8.7 din partea flashscore.ro.
Raţiu a atins de 63 de ori mingea în meciul retur cu Strasbourg. El a creat o ocazie mare şi a dat două pase decisive. Jucătorul român a avut un procentaj bun al paselor reuşite, 87%, încercând 38 de pase şi reuşind 33. A câştigat 7 din cele 13 dueluri în care a fost implicat.
Rayo Vallecano va întâlni formaţia engleză Crystal Palace în finala Conference League. Meciul se va disputa pe 27 mai, la Leipzig, de la ora 22:00 (n.r: ora României).
