Home | Fotbal | La Liga | Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League!

Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 8:53

Comentarii
Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League!

Andrei Raţiu într-un meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FRF i-a urat succes lui Andrei Raţiu (27 de ani) în finala UEFA Conference League, acolo unde fundaşul dreapta al naţionalei s-a calificat cu Rayo. Echipa spaniolă a românului a trecut în semifinale de Strasbourg, cu scorul general de 2-0. Spaniolii s-au impus cu 1-o atât în tur, cât şi în retur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După performanţa românului, FRF a transmis un prim mesaj, pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League

“Andrei Rațiu e în finala Conference League cu Rayo Vallecano! Internaționalul nostru va juca pentru trofeu în 27 mai, la Leipzig, împotriva englezilor de la Crystal Palace! Mult succes, Andrei! 💪🇷🇴, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria cu 1-0, din deplasare, a lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, în returul semifinalelor UEFA Conference League. Cu această victorie, Rayo Vallecano a obţinut calificarea în finala Conference League, cu scorul general de 2-0, după ce în tur s-a impus tot cu 1-0.

Reclamă
Reclamă

Andrei Raţiu a fost notat cu 7.3 de către site-ul de specialitate flashscore.ro pentru prestaţia lui de la meciul cu Strasbourg. Sofascore i-a acordat nota 7.4 lui Raţiu. Jucătorul român a fost în media echipei, nota cea mai mare primind-o autorul golului, Alemao, care a primit 8.7 din partea flashscore.ro.

Raţiu a atins de 63 de ori mingea în meciul retur cu Strasbourg. El a creat o ocazie mare şi a dat două pase decisive. Jucătorul român a avut un procentaj bun al paselor reuşite, 87%, încercând 38 de pase şi reuşind 33. A câştigat 7 din cele 13 dueluri în care a fost implicat.

Rayo Vallecano va întâlni formaţia engleză Crystal Palace în finala Conference League. Meciul se va disputa pe 27 mai, la Leipzig, de la ora 22:00 (n.r: ora României).

Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratisPremieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Observator
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană, chiar cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană, chiar cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
8:37

Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
8:28

Nota primită de Andrei Raţiu după ce s-a calificat în finala Conference League cu Rayo!
0:48

Fede Valverde rupe tăcerea după ce s-a luat la bătaie cu Tchouameni: „Mă doare și mă întristează situația!” Ratează El Clasico
23:56 7 mai

Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu va lupta pentru trofeu la Leipzig
23:56 7 mai

Aston Villa – Freiburg e finala Europa League! Cele două au revenit incredibil după înfrângeri în tur
23:55 7 mai

Inegalabil! Unay Emery, pentru a șasea oară în finala Europa League! Câte trofee are
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 4 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni 5 O nouă bătaie între titularii lui Real Madrid! Unul dintre jucători a ajuns la spital, iar clubul a intervenit! 6 CCA a luat decizia finală! Cine va arbitra CFR Cluj – Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1