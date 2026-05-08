FRF i-a urat succes lui Andrei Raţiu (27 de ani) în finala UEFA Conference League, acolo unde fundaşul dreapta al naţionalei s-a calificat cu Rayo. Echipa spaniolă a românului a trecut în semifinale de Strasbourg, cu scorul general de 2-0. Spaniolii s-au impus cu 1-o atât în tur, cât şi în retur.

După performanţa românului, FRF a transmis un prim mesaj, pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Reacţia FRF după ce Andrei Raţiu s-a calificat în finala Conference League

“Andrei Rațiu e în finala Conference League cu Rayo Vallecano! Internaționalul nostru va juca pentru trofeu în 27 mai, la Leipzig, împotriva englezilor de la Crystal Palace! Mult succes, Andrei! “, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Andrei Raţiu a fost integralist în victoria cu 1-0, din deplasare, a lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, în returul semifinalelor UEFA Conference League. Cu această victorie, Rayo Vallecano a obţinut calificarea în finala Conference League, cu scorul general de 2-0, după ce în tur s-a impus tot cu 1-0.