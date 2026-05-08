Coşmar înainte de Cupa Mondială! Naţionala calificată la turneul final a rămas fără portari

Algeria se confruntă cu o criză a portarilor înainte de Cupa Mondială de fotbal 2026, pe care speră să o atenueze prin revenirea unui jucător care se retrăsese, informează Reuters.

Oussama Benbot, retras de la echipa reprezentativă după ce a fost rezervă neutilizată la Cupa Africii pe Naţiuni 2025 din Maroc, ar putea fi soluţia la dilema cu care s-a confruntat echipa după ce accidentările au făcut ca Melvin Mastil şi Luca Zidane să fie incerţi, iar Anthony Mandrea a declarat forfait.

Algeria a rămas fără portari, înainte de Cupa Mondială 2026

Forma lui Benbot, în vârstă de 31 de ani, a jucat un rol important în atingerea finalei Cupei CAF de către clubul său, USM Alger, care va întâlni în prima manşă formaţia egipteană Zamalek, sâmbătă.

Potrivit presei algeriene, acesta a provocat mânia selecţionerului Algeriei, Vladimir Petkovic, fiind nemulţumit că a jucat puţin pentru naţională.

Cu toate acestea, nevoia de un portar pentru Cupa Mondială l-a făcut să revină în cursa pentru un loc în lotul care va fi anunţat mai târziu în această lună.