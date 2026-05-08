Coşmar înainte de Cupa Mondială! Naţionala calificată la turneul final a rămas fără portari

Alex Masgras Publicat: 8 mai 2026, 9:10

Luca Zidane, în timpul unui meci la naţionala Algeriei / Profimedia

Algeria se confruntă cu o criză a portarilor înainte de Cupa Mondială de fotbal 2026, pe care speră să o atenueze prin revenirea unui jucător care se retrăsese, informează Reuters.

Oussama Benbot, retras de la echipa reprezentativă după ce a fost rezervă neutilizată la Cupa Africii pe Naţiuni 2025 din Maroc, ar putea fi soluţia la dilema cu care s-a confruntat echipa după ce accidentările au făcut ca Melvin Mastil şi Luca Zidane să fie incerţi, iar Anthony Mandrea a declarat forfait.

Algeria a rămas fără portari, înainte de Cupa Mondială 2026

Forma lui Benbot, în vârstă de 31 de ani, a jucat un rol important în atingerea finalei Cupei CAF de către clubul său, USM Alger, care va întâlni în prima manşă formaţia egipteană Zamalek, sâmbătă.

Potrivit presei algeriene, acesta a provocat mânia selecţionerului Algeriei, Vladimir Petkovic, fiind nemulţumit că a jucat puţin pentru naţională.

Cu toate acestea, nevoia de un portar pentru Cupa Mondială l-a făcut să revină în cursa pentru un loc în lotul care va fi anunţat mai târziu în această lună.

Luca Zidane, fiul fostului mare fotbalist francez Zinedine Zidane, a fost portarul titular al Algeriei la Cupa Africii pe Naţiuni, dar a avut mai multe prestaţii mediocre, iar apoi, luna trecută, a suferit fracturi la maxilar şi bărbie într-un meci din liga a doua a Spaniei cu echipa sa de club, Granada.

Mastil, care joacă în Elveţia şi a avut prima selecţie în martie, a fost supus unei operaţii de hernie, în timp ce Mandrea şi-a dislocat umărul în timpul unui antrenament al echipei franceze Caen şi va rata turneul din Canada, Mexic şi SUA.

Mandrea a fost prima opţiune a Algeriei în ultimii cinci ani, dar când Caen a retrogradat în a treia ligă franceză anul trecut, Petkovic a spus că nu ar lua în considerare selecţionarea unui jucător care evoluează într-un campionat atât de modest.

Luca Zidane reprezintă Algeria, dar e şi el accidentat

Luca Zidane, în vârstă de 27 de ani, care, la fel ca cei trei fraţi ai săi, a jucat pentru Franţa la nivel de juniori, şi-a schimbat eligibilitatea internaţională în septembrie pentru a fi rezerva lui Alexis Guendouz, care a devenit titular între buturile Algeriei.

Guendouz, însă, s-a accidentat cu o săptămână înainte de CAN din decembrie şi, de la revenire, nu a mai reuşit să-şi recapete locul de titular la Mouloudia Alger, liderul ligii algeriene.

O dovadă a disperării lui Petkovic de a găsi soluţii a fost convocarea adolescentului Kilian Belazzoug pentru meciurile amicale împotriva Uruguayului şi Guatemalei, în martie, în ciuda faptului că tânărul de 19 ani nu a jucat încă niciun meci la Rennes. El nu a fost folosit în cele două meciuri internaţionale.

Algeria a fost repartizată în Grupa J la Cupa Mondială, alături de Argentina, Austria şi Iordania.

  • Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 17 iunie)
  • Iordania – Algeria (06:00, Grupa J, San Francisco Bay Area Stadium, 23 iunie)
  • Algeria – Austria (05:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 28 iunie)
