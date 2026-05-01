Andrei Raţiu a răbufnit, după victoria lui Rayo din Conference League. Faza controversată reclamată: “E ciudat”

Andrei Raţiu a oferit prima reacţie, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 1-0 pe Strasbourg, în turul semifinalelor din Conference League. Fundaşul naţionalei nu înţelege de ce echipa sa nu a primit penalty, pe final de meci.

În minutul 82, cei de la Rayo Vallecano au cerut penalty după un duel în careu între Jorge de Frutos şi portarul francezilor, Penders. Atacantul ibericilor s-a lovit de goalkeeper-ul advers, care încerca să repună balonul în joc, prăbuşindu-se pe gazon. Arbitrul a întrerupt jocul, însă nu a dictat penalty pentru iberici.

Andrei Raţiu nu şi-a putut explica de ce cei din camera VAR nu au intervenit la această fază. Fundaşul a transmis că arbitrul a dictat fault în atac comis de atacantul lui Rayo Vallecano.

“Am văzut şi eu agresivitate. A fluierat pentru fault în atac. E decizia arbitrului. E ciudat că VAR-ul nu a intervenit”, a declarat Andrei Raţiu, conform marca.com, după Rayo Vallecano – Strasbourg 1-0.

De asemenea, şi Jorge de Frutos a explicat ce s-a întâmplat. Acesta a transmis că portarul de la Strasbourg l-a călcat intenţionat şi echipa sa ar fi meritat să primească penalty.