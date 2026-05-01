Andrei Raţiu a răbufnit, după victoria lui Rayo din Conference League. Faza controversată reclamată: “E ciudat”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 8:19

Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Strasbourg 1-0/ Profimedia

Andrei Raţiu a oferit prima reacţie, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 1-0 pe Strasbourg, în turul semifinalelor din Conference League. Fundaşul naţionalei nu înţelege de ce echipa sa nu a primit penalty, pe final de meci.

În minutul 82, cei de la Rayo Vallecano au cerut penalty după un duel în careu între Jorge de Frutos şi portarul francezilor, Penders. Atacantul ibericilor s-a lovit de goalkeeper-ul advers, care încerca să repună balonul în joc, prăbuşindu-se pe gazon. Arbitrul a întrerupt jocul, însă nu a dictat penalty pentru iberici.

Andrei Raţiu nu şi-a putut explica de ce cei din camera VAR nu au intervenit la această fază. Fundaşul a transmis că arbitrul a dictat fault în atac comis de atacantul lui Rayo Vallecano.

Am văzut şi eu agresivitate. A fluierat pentru fault în atac. E decizia arbitrului. E ciudat că VAR-ul nu a intervenit”, a declarat Andrei Raţiu, conform marca.com, după Rayo Vallecano – Strasbourg 1-0.

De asemenea, şi Jorge de Frutos a explicat ce s-a întâmplat. Acesta a transmis că portarul de la Strasbourg l-a călcat intenţionat şi echipa sa ar fi meritat să primească penalty.

“Am rămas lângă portar şi când m-am întors, am văzut că m-a călcat intenţionat. A venit să mă calce pe călcâi. Nu ştiu cum VAR nu a intervenit. L-am văzut dintr-o parte cum venea cu picioarele spre mine. Dar nu se mai poate face nimic.

Nu am cerut nimic arbitrului pe teren. Nu mi-a spus nimic. Am înţeles că a fluierat pentru un fault făcut de mine, dar nu pot înţelege asta. M-am întors şi el s-a oprit în faţă. Pentru mine, e un penalty clar“, a spus şi Jorge de Frutos, conform sursei citate anterior.

