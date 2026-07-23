Cupe europene sau meci de pregătire? Imagini inedite de la Alashkert – CFR Cluj

Duelul dintre Alashkert şi CFR Cluj, din turul 2 preliminar al Conference League, a adus imagini surprinzătoare din Armenia, care se văd rar în competiţiile europene.
Formaţia pregătită de Antonio Folha a avut noroc la tragerea la sorţi şi a picat cu echipa din Armenia, care a fost pe locul 4.
Imagini inedite cu terenul pe care se joacă duelul dintre Alashkert şi CFR Cluj
Meciul jucat de cei de la CFR Cluj în deplasarea din Armenia s-a disputat pe un teren ce aduce aminte de baza de pregătire a naţionalei de la Mogoşoaia. Imaginile au fost surprinzătoare cu cât de obicei partdele din cupele europene se desfăşoară sub nişte condiţii stricte.
Cei de la UEFA sunt foarte concreţi când vine vorba de terenurile pe care formaţiile calificate în competiţiile europene au voie să joace, însă există de multe ori derogări, mai ales pentru confruntărrile din tururile preliminare.
Astfel, duelul dintre Alashkert şi CFR Cluj s-a disputat pe FFA Academy Stadium, din Yerevan, o arenă cu o capacitate de doar 1428 de locuri, care a dat senzaţie că ambele echipe sunt în perioada de pregătire, pentru că era mai multe terenuri unul lângă altul, fără tribune sau peluze.
CFR Cluj are mari probleme financiare
Cei de la CFR Cluj sunt într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, asta după ce în ultimele luni au rămas mai multe salarii neplătite şi jucătorii s-au adresat celor de la FIFA pentru a lua măsuri.
A existat inclusiv o interdicţie la transferuri, care în cele din urmă a fost ridicată, însă problemele nu au dispărut, încă. Pentru deplasarea din Armenia s-au făcut rost de bani în ultimele clipe şi a fost evitată astfel o situaţie dificilă.
- FCSB – Auda, LIVE TEXT (ora 20.45). Debut în Europa pentru Marius Baciu şi „roş-albaştri”. Echipele de start
- „U” Cluj – Brann (LIVE TEXT, 20:00). „Șepcile roșii” vor revanșa după eliminarea din Europa League. Echipele de start
- Alashkert – CFR Cluj 1-1, ACUM. Ardelenii caută calificarea în Conference League
- Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului
- Decizia importantă luată de conducerea FCSB-ului chiar înainte de duelul cu Auda din Conference League!