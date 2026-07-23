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Manchester City a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului: 135 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 23 iulie 2026, 19:33

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Manchester City a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului: 135 de milioane de euro

Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City / X @manchestercityfc

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Manchester City este de neoprit pe piața transferurilor. După ce le-a prelungit contractele lui Jeremy Doku și Phil Foden, „cetățenii” au oficializat aducerea lui Elliot Anderson.

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Jucătorul care a îmbrăcat ultima oară tricoul celor de la Nottingham Forest a fost cumpărat pentru o sumă record de 135 de milioane de euro, acesta fiind cel mai scump fotbalist transferat vreodată de gruparea de pe Etihad.

Elliot Anderson a semnat cu Manchester City

Manchester City a făcut joi cel mai scump transfer din istoria clubului. După instalarea pe bancă a lui Enzo Maresca, „cetățenii” l-au prezentat oficial pe Elliot Anderson.

Jucătorul a fost adus de la Nottingham Forest în schimbul sumei record de 135 de milioane de euro. El a jucat în total 92 de partide în tricoul „pădurarilor”, timp în care a marcat 6 goluri și a oferit 11 assist-uri.

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