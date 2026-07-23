Manchester City a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului: 135 de milioane de euro

Manchester City este de neoprit pe piața transferurilor. După ce le-a prelungit contractele lui Jeremy Doku și Phil Foden, „cetățenii” au oficializat aducerea lui Elliot Anderson.
Jucătorul care a îmbrăcat ultima oară tricoul celor de la Nottingham Forest a fost cumpărat pentru o sumă record de 135 de milioane de euro, acesta fiind cel mai scump fotbalist transferat vreodată de gruparea de pe Etihad.
Elliot Anderson a semnat cu Manchester City
Manchester City a făcut joi cel mai scump transfer din istoria clubului. După instalarea pe bancă a lui Enzo Maresca, „cetățenii” l-au prezentat oficial pe Elliot Anderson.
Jucătorul a fost adus de la Nottingham Forest în schimbul sumei record de 135 de milioane de euro. El a jucat în total 92 de partide în tricoul „pădurarilor”, timp în care a marcat 6 goluri și a oferit 11 assist-uri.
Welcome to City, Elliot Anderson 🩵 pic.twitter.com/yVjimIeaw8
— Manchester City (@ManCity) July 23, 2026
Never in doubt 🤷♂️ pic.twitter.com/GI7Ud2ZT1L
— Manchester City (@ManCity) July 23, 2026
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