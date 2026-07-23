Home | Fotbal | Liga 1 | Se anunţă atmosferă incendiară la Dinamo – Universitatea Craiova! Câte bilete s-au vândut până acum

Se anunţă atmosferă incendiară la Dinamo – Universitatea Craiova! Câte bilete s-au vândut până acum

Mihai Alecu Publicat: 23 iulie 2026, 19:34

Comentarii
Se anunţă atmosferă incendiară la Dinamo – Universitatea Craiova! Câte bilete s-au vândut până acum

Dinamo se pregăteşte de duelul cu Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dinamo se pregăteşte de un meci tare în etapa a doua a Ligii 1, contra celor de la Universitatea Craiova, confruntare ce urmează să aibă loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, cel care oferă o capacitate restrânsă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bucureştenii au pierdut prima rundă împotriva celor de la Petrolul, în deplasare, după ce au dominat confruntarea de la Ploieşti, iar acum speră să bifeze primul succes al sezonului.

Stadion plin pentru duelul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova? Câte bilete s-au vândut cu 2 zile înainte de meci

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe UTA, 4-0, asta după ce la pauză scorul era egal, 0-0. Astfel se anunţă un meci interesant ce va avea loc în Capitală, între Dinamo şi Universitatea Craiova, în runda cu numărul 2 din Liga 1.

Fanii „câinilor” au fost prezenţi în număr mare la Ploieşti, acolo unde au umplut sectorul oaspete, iar acum sunt gata să aibă din nou o susţinere importantă pentru elevii lui Nuno Campos. Cu două zile înainte de confruntarea contra oltenilor, cei de la Dinamo au vândut peste 3000 de tichete, iar asta înseamnă că pe Arcul de Triumf vor fi garantat peste 5000 de oameni.

Acum că Legea 4 în forma ei nouă a fost adoptată, nu vor mai exista zone tampon, iar asta înseamnă pe Arcul de Triumf pot intra peste 8000 de suporteri, nu doar 7000 cum era până acum. Cei de la RadioDinamo, care furnizează informaţia despre numărul de bilete, notează că este posibil ca până la ora de start a confruntării să fie sold-out.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Observator
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Antrenor cu corp de bodyguard! Adversarul lui CFR Cluj e un adevărat pachet de mușchi. Foto
Fanatik.ro
Antrenor cu corp de bodyguard! Adversarul lui CFR Cluj e un adevărat pachet de mușchi. Foto
19:33

Manchester City a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului: 135 de milioane de euro
19:13

Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA
19:12

„U” Cluj – Brann (LIVE TEXT, 20:00). „Șepcile roșii” vor revanșa după eliminarea din Europa League. Echipele de start
19:08

Sorana Cîrstea a făcut anunțul! Ce urmează pentru cea mai bine clasată jucătoare a României
18:45

OFICIAL | Alejandro Garnacho a fost împrumutat de Chelsea la Aston Villa
18:31

FotoCupe europene sau meci de pregătire? Imagini inedite de la Alashkert – CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului 6 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial