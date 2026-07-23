Se anunţă atmosferă incendiară la Dinamo – Universitatea Craiova! Câte bilete s-au vândut până acum

Dinamo se pregăteşte de un meci tare în etapa a doua a Ligii 1, contra celor de la Universitatea Craiova, confruntare ce urmează să aibă loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, cel care oferă o capacitate restrânsă.

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Bucureştenii au pierdut prima rundă împotriva celor de la Petrolul, în deplasare, după ce au dominat confruntarea de la Ploieşti, iar acum speră să bifeze primul succes al sezonului.

Stadion plin pentru duelul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova? Câte bilete s-au vândut cu 2 zile înainte de meci

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe UTA, 4-0, asta după ce la pauză scorul era egal, 0-0. Astfel se anunţă un meci interesant ce va avea loc în Capitală, între Dinamo şi Universitatea Craiova, în runda cu numărul 2 din Liga 1.

Fanii „câinilor” au fost prezenţi în număr mare la Ploieşti, acolo unde au umplut sectorul oaspete, iar acum sunt gata să aibă din nou o susţinere importantă pentru elevii lui Nuno Campos. Cu două zile înainte de confruntarea contra oltenilor, cei de la Dinamo au vândut peste 3000 de tichete, iar asta înseamnă că pe Arcul de Triumf vor fi garantat peste 5000 de oameni.

Acum că Legea 4 în forma ei nouă a fost adoptată, nu vor mai exista zone tampon, iar asta înseamnă pe Arcul de Triumf pot intra peste 8000 de suporteri, nu doar 7000 cum era până acum. Cei de la RadioDinamo, care furnizează informaţia despre numărul de bilete, notează că este posibil ca până la ora de start a confruntării să fie sold-out.