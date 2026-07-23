Sorana Cîrstea a făcut anunțul! Ce urmează pentru cea mai bine clasată jucătoare a României

Sorana Cîrstea a luat o pauză după parcursul de la Wimbledon, însă cea mai bine clasată jucătoare de tenis a României este gata să revină pe teren.
Concret, sportiva clasată pe locul 17 în ierarhia mondială a anunțat următoarele trei turnee la care va participa: Toronto, Cincinnati și US Open.
Sorana Cîrstea a anunțat unde va participa după Wimbledon
Sorana Cîrstea este gata să revină în circuit după parcursul de la Wimbledon, iar sportiva noastră a confirmat că va participa la turneele de la Toronto, Cincinnati și US Open.
„Înapoi la treabă. Urmează Toronto, Cincinnati și US Open”, a scris aceasta pe contul oficial de Instagram. Cea mai bună performanță a româncei la US Open a fost calificarea în sferturi, în anul 2023.
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