Mesajul emoționant al lui Rubio pentru fanii Stelei, după ce a semnat cu noua echipă: „Un loc incredibil!”

Atacantul spaniol Rubén López, cunoscut drept Rubio, s-a despărțit în această vară de Steaua, după un sezon foarte bun reușit în tricoul „militarilor”.

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Rubio a marcat 12 goluri pentru Steaua și a oferit șase pase decisive în stagiunea precedentă, dar situația financiară a clubului din Ghencea a împiedicat prelungirea angajamentului.

Rubio a semnat cu FC Borneo: „O nouă etapă din viață!”

Între timp, Rubio și-a găsit un nou club. Atacantul de 31 de ani a semnat cu FC Borneo, vicecampioana Indoneziei, una dintre cele mai importante echipe din această țară. Rubio a confirmat mutarea, în exclusivitate pentru Antena Sport, și a mărturisit că va rămâne mereu atașat de Steaua.

„La Borneo începe o nouă etapă din viața mea, una pe care o abordez cu entuziasm. Totuși, voi păstra întotdeauna o amintire frumoasă despre Steaua. Poate că drumurile noastre se vor întâlni din ou la un moment dat”, a zis atacantul spaniol.

Rubio, despre Steaua: „Un loc incredibil, cu suporteri extraordinari!”

Totodată, Rubio a ținut să le trimită un mesaj fanilor Stelei, pe care îi încurajează să meargă mai departe și să susțină echipa în ciuda situației incerte din ultimele luni.