Mesajul emoționant al lui Rubio pentru fanii Stelei, după ce a semnat cu noua echipă: „Un loc incredibil!”

Atacantul spaniol Rubén López, cunoscut drept Rubio, s-a despărțit în această vară de Steaua, după un sezon foarte bun reușit în tricoul „militarilor”.
Rubio a marcat 12 goluri pentru Steaua și a oferit șase pase decisive în stagiunea precedentă, dar situația financiară a clubului din Ghencea a împiedicat prelungirea angajamentului.
Rubio a semnat cu FC Borneo: „O nouă etapă din viață!”
Între timp, Rubio și-a găsit un nou club. Atacantul de 31 de ani a semnat cu FC Borneo, vicecampioana Indoneziei, una dintre cele mai importante echipe din această țară. Rubio a confirmat mutarea, în exclusivitate pentru Antena Sport, și a mărturisit că va rămâne mereu atașat de Steaua.
„La Borneo începe o nouă etapă din viața mea, una pe care o abordez cu entuziasm. Totuși, voi păstra întotdeauna o amintire frumoasă despre Steaua. Poate că drumurile noastre se vor întâlni din ou la un moment dat”, a zis atacantul spaniol.
Rubio, despre Steaua: „Un loc incredibil, cu suporteri extraordinari!”
Totodată, Rubio a ținut să le trimită un mesaj fanilor Stelei, pe care îi încurajează să meargă mai departe și să susțină echipa în ciuda situației incerte din ultimele luni.
„Vreau doar să le spui fanilor că le mulțumesc mult pentru dragostea și căldura pe care mi le-au oferit cât am fost la Steaua. A fost un loc incredibil, cu suporteri extraordinari. Steaua merită să fie mult mai sus, e un club cu istorie. Sunt recunoscător pentru sezonul petrecut în România, iar Steaua va fi mereu în inima mea”, a încheiat fotbalistul iberic.
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