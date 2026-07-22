Home | Fotbal | Liga 2 | Mesajul emoționant al lui Rubio pentru fanii Stelei, după ce a semnat cu noua echipă: „Un loc incredibil!”
EXCLUSIV

Mesajul emoționant al lui Rubio pentru fanii Stelei, după ce a semnat cu noua echipă: „Un loc incredibil!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 iulie 2026, 15:52

Comentarii
Mesajul emoționant al lui Rubio pentru fanii Stelei, după ce a semnat cu noua echipă: Un loc incredibil!”

Ruben Lopez / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Atacantul spaniol Rubén López, cunoscut drept Rubio, s-a despărțit în această vară de Steaua, după un sezon foarte bun reușit în tricoul „militarilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rubio a marcat 12 goluri pentru Steaua și a oferit șase pase decisive în stagiunea precedentă, dar situația financiară a clubului din Ghencea a împiedicat prelungirea angajamentului.

Rubio a semnat cu FC Borneo: „O nouă etapă din viață!”

Între timp, Rubio și-a găsit un nou club. Atacantul de 31 de ani a semnat cu FC Borneo, vicecampioana Indoneziei, una dintre cele mai importante echipe din această țară. Rubio a confirmat mutarea, în exclusivitate pentru Antena Sport, și a mărturisit că va rămâne mereu atașat de Steaua.

„La Borneo începe o nouă etapă din viața mea, una pe care o abordez cu entuziasm. Totuși, voi păstra întotdeauna o amintire frumoasă despre Steaua. Poate că drumurile noastre se vor întâlni din ou la un moment dat”, a zis atacantul spaniol.

Rubio, despre Steaua: „Un loc incredibil, cu suporteri extraordinari!”

Totodată, Rubio a ținut să le trimită un mesaj fanilor Stelei, pe care îi încurajează să meargă mai departe și să susțină echipa în ciuda situației incerte din ultimele luni.

Reclamă
Reclamă

„Vreau doar să le spui fanilor că le mulțumesc mult pentru dragostea și căldura pe care mi le-au oferit cât am fost la Steaua. A fost un loc incredibil, cu suporteri extraordinari. Steaua merită să fie mult mai sus, e un club cu istorie. Sunt recunoscător pentru sezonul petrecut în România, iar Steaua va fi mereu în inima mea”, a încheiat fotbalistul iberic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Observator
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
Fanatik.ro
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
17:56

Liverpool și Arsenal au început bătălia pentru starul de 100 de milioane de lire al francezilor
17:52

Raul Rusescu a spus care e singura echipă care se poate lupta la titlu cu Universitatea Craiova în acest sezon!
17:31

Fotbalistul care a scris istorie la Manchester City e dorit de o rivală din Premier League
17:29

Probleme mari pentru Neymar! Fanii lui Santos, furioși pe starul brazilian. Unde a fost surprins în zi de meci
17:22

Neluţu Varga i-a semnat demisia lui Iuliu Mureşan: „N-am nevoie de oameni care fug la greu”
17:09

Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş
Vezi toate știrile
1 Situație ireală cu jucătorul transferat de FCSB: a mai semnat și cu o altă echipă din Liga 1 2 Gigi Becali a găsit număr 10 pentru FCSB. Transferat la recomandarea lui Gică Hagi: „Trebuie să ascult” 3 Reacţia lui Ladislau Boloni când a aflat pentru cine a plătit FCSB 1.350.000 de euro: „Nu ştiu care e logica” 4 Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie” 5 „Oracolul de la Bălceşti” anunţă dezastrul pentru o forţă din Liga 1: „Nu prinde play-off-ul” 6 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze