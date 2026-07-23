Decizia importantă luată de conducerea FCSB-ului chiar înainte de duelul cu Auda din Conference League!

Mihai Stoica şi Gigi Becali, la un meci / Hepta

FCSB a decis să suplimenteze numărul biletelor la meciul de acasă cu Auda, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

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FCSB – Auda se joacă în această seară, de la ora 20:45, pe stadionul Ghencea. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Conducerea FCSB-ului a decis să suplimenteze numărul de bilete la meciul cu Auda, de acasă

„Dat fiind interesul manifestat de suporteri de a fi alături de noi în această seară, clubul nostru a decis să suplimenteze numărul de bilete prin deschiderea inelului 2 la Peluza Nord și Tribuna a 2-a.

Acestea vor fi disponibile atât online, cât și la casa de bilete de la Stadionul Steaua, la următoarele prețuri:

PELUZA – INEL 2 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 40 LEI