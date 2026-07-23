Home | Fotbal | Conference League | Decizia importantă luată de conducerea FCSB-ului chiar înainte de duelul cu Auda din Conference League!

Decizia importantă luată de conducerea FCSB-ului chiar înainte de duelul cu Auda din Conference League!

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 16:21

Comentarii
Decizia importantă luată de conducerea FCSB-ului chiar înainte de duelul cu Auda din Conference League!

Mihai Stoica şi Gigi Becali, la un meci / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a decis să suplimenteze numărul biletelor la meciul de acasă cu Auda, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – Auda se joacă în această seară, de la ora 20:45, pe stadionul Ghencea. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Conducerea FCSB-ului a decis să suplimenteze numărul de bilete la meciul cu Auda, de acasă

„Dat fiind interesul manifestat de suporteri de a fi alături de noi în această seară, clubul nostru a decis să suplimenteze numărul de bilete prin deschiderea inelului 2 la Peluza Nord și Tribuna a 2-a.

Acestea vor fi disponibile atât online, cât și la casa de bilete de la Stadionul Steaua, la următoarele prețuri:

PELUZA – INEL 2 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 40 LEI

Reclamă
Reclamă

Vă așteptăm alături de noi!”, a anunţat FCSB pe Facebook.

FCSB debutează în Europa la meciul cu Auda din această seară. În campionat FCSB a debutat cu dreptul, învingând-o fără emoţii, cu 2-0, pe FC Argeş, echipă care a fost în play-off în sezonul trecut.

O meserie fără BAC e plătită cu salarii uriaşe. "A terminat în 2023, angajat în Germania cu 3.600 euro net"O meserie fără BAC e plătită cu salarii uriaşe. "A terminat în 2023, angajat în Germania cu 3.600 euro net"
Reclamă

FCSB s-a întărit în ultimele zile. După ce îi adusese pe Ronny Labonne şi Aymen Boutoutaou, echipa patronată de Gigi Becali i-a prezentat ieri pe Luca Stancu şi Dylan Batubinsika. Ultimul vine chiar de la Cupa Mondială, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena. Batubinsika a fost rezerva cuplului de fundaşi centrali Mbemba – Tuanzebe.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Observator
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Anunțul FRF: FC U Craiova joacă primul meci oficial în 2026!
Fanatik.ro
Anunțul FRF: FC U Craiova joacă primul meci oficial în 2026!
19:13

Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA
19:12

„U” Cluj – Brann (LIVE TEXT, 20:00). „Șepcile roșii” vor revanșa după eliminarea din Europa League. Echipele de start
19:08

Sorana Cîrstea a făcut anunțul! Ce urmează pentru cea mai bine clasată jucătoare a României
18:45

OFICIAL | Alejandro Garnacho a fost împrumutat de Chelsea la Aston Villa
18:31

FotoCupe europene sau meci de pregătire? Imagini inedite de la Alashkert – CFR Cluj
18:28

Totul e rezolvat! Când va fi prezentat oficial Jürgen Klopp ca noul selecţioner al Germaniei!
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului 6 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial