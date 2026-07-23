Decizia importantă luată de conducerea FCSB-ului chiar înainte de duelul cu Auda din Conference League!

FCSB a decis să suplimenteze numărul biletelor la meciul de acasă cu Auda, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League.
FCSB – Auda se joacă în această seară, de la ora 20:45, pe stadionul Ghencea. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Conducerea FCSB-ului a decis să suplimenteze numărul de bilete la meciul cu Auda, de acasă
„Dat fiind interesul manifestat de suporteri de a fi alături de noi în această seară, clubul nostru a decis să suplimenteze numărul de bilete prin deschiderea inelului 2 la Peluza Nord și Tribuna a 2-a.
Acestea vor fi disponibile atât online, cât și la casa de bilete de la Stadionul Steaua, la următoarele prețuri:
PELUZA – INEL 2 – 30 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 40 LEI
Vă așteptăm alături de noi!”, a anunţat FCSB pe Facebook.
FCSB debutează în Europa la meciul cu Auda din această seară. În campionat FCSB a debutat cu dreptul, învingând-o fără emoţii, cu 2-0, pe FC Argeş, echipă care a fost în play-off în sezonul trecut.
FCSB s-a întărit în ultimele zile. După ce îi adusese pe Ronny Labonne şi Aymen Boutoutaou, echipa patronată de Gigi Becali i-a prezentat ieri pe Luca Stancu şi Dylan Batubinsika. Ultimul vine chiar de la Cupa Mondială, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena. Batubinsika a fost rezerva cuplului de fundaşi centrali Mbemba – Tuanzebe.
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