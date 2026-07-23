Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA

Federaţia Norvegiană de Fotbal va depune o plângere la Comisia de Etică a FIFA cu privire la intervenţia preşedintelui american Donald Trump pentru anularea cartonaşului roşu acordat atacantului echipei SUA, Folarin Balogun, relatează AFP.

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Lise Klaveness, preşedinta federaţiei norvegiene, a oferit detalii despre depunerea acestei plângeri într-un interviu acordat ziarului „The Times”, în cadrul căruia a avertizat împotriva încercărilor de a se „muşamaliza” acest caz. „Când se ocoleşte o regulă în acest fel, se intră pe o pantă alunecoasă care pune în pericol întreaga disciplină”, a declarat ea pentru „The Times”. „Este îngrijorător pentru fotbal când se compromit regulile fundamentale ale jocului”, a continuat ea.

Norvegia depune plângere la FIFA după ce Donald Trump a intervenit pentru a i se amâna suspendarea lui Folarin Balogun

Eliminat după un fault şi suspendat iniţial, Folarin Balogun a putut juca în optimile de finală împotriva Belgiei în urma unui apel al lui Donald Trump către Gianni Infantino, preşedintele FIFA. O comisie aşa-zisă „independentă” a anulat sancţiunea, o decizie justificată printr-o lacună din regulament.

Regulamentul FIFA sancţionează însă sever amestecul guvernelor sau al statelor în fotbal. Donald Trump şi-a asumat şi a confirmat totuşi intervenţia sa într-o declaraţie făcută înaintea finalei Cupei Mondiale. „A fost într-adevăr un cartonaş roşu? Am fost nevoit să-l sun pe Gianni pentru a-i menţiona acest lucru”, a asigurat Trump sub privirea jenată a lui Infantino.

Federaţia norvegiană este una dintre puţinele organizaţii membre ale FIFA care s-au opus acestei ingerinţe. Conştientă că plângerea are şanse reduse să ducă la ceva concret, Lise Klaveness doreşte mai ales să-l facă pe Infantino să recunoască „că a fost vorba de o greşeală”. „Când iei decizii controversate şi o voce externă foarte influentă s-a amestecat în procesul tău de reflecţie, este esenţial ca şi alte voci să participe la luarea deciziei. Dacă nu este aşa, este o greşeală”, a continuat ea, „dezamăgită, dar nu neapărat surprinsă” de lipsa de transparenţă a FIFA în acest caz şi de faptul că nu a publicat integral hotărârea care explică această decizie.