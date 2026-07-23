Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA

Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 19:13

Comentarii
Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA

Folarin Balogun, primind cartonaşul roşu în meciul cu Bosnia / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Federaţia Norvegiană de Fotbal va depune o plângere la Comisia de Etică a FIFA cu privire la intervenţia preşedintelui american Donald Trump pentru anularea cartonaşului roşu acordat atacantului echipei SUA, Folarin Balogun, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lise Klaveness, preşedinta federaţiei norvegiene, a oferit detalii despre depunerea acestei plângeri într-un interviu acordat ziarului „The Times”, în cadrul căruia a avertizat împotriva încercărilor de a se „muşamaliza” acest caz. „Când se ocoleşte o regulă în acest fel, se intră pe o pantă alunecoasă care pune în pericol întreaga disciplină”, a declarat ea pentru „The Times”. „Este îngrijorător pentru fotbal când se compromit regulile fundamentale ale jocului”, a continuat ea.

Norvegia depune plângere la FIFA după ce Donald Trump a intervenit pentru a i se amâna suspendarea lui Folarin Balogun

Eliminat după un fault şi suspendat iniţial, Folarin Balogun a putut juca în optimile de finală împotriva Belgiei în urma unui apel al lui Donald Trump către Gianni Infantino, preşedintele FIFA. O comisie aşa-zisă „independentă” a anulat sancţiunea, o decizie justificată printr-o lacună din regulament.

Regulamentul FIFA sancţionează însă sever amestecul guvernelor sau al statelor în fotbal. Donald Trump şi-a asumat şi a confirmat totuşi intervenţia sa într-o declaraţie făcută înaintea finalei Cupei Mondiale. „A fost într-adevăr un cartonaş roşu? Am fost nevoit să-l sun pe Gianni pentru a-i menţiona acest lucru”, a asigurat Trump sub privirea jenată a lui Infantino.

Federaţia norvegiană este una dintre puţinele organizaţii membre ale FIFA care s-au opus acestei ingerinţe. Conştientă că plângerea are şanse reduse să ducă la ceva concret, Lise Klaveness doreşte mai ales să-l facă pe Infantino să recunoască „că a fost vorba de o greşeală”. „Când iei decizii controversate şi o voce externă foarte influentă s-a amestecat în procesul tău de reflecţie, este esenţial ca şi alte voci să participe la luarea deciziei. Dacă nu este aşa, este o greşeală”, a continuat ea, „dezamăgită, dar nu neapărat surprinsă” de lipsa de transparenţă a FIFA în acest caz şi de faptul că nu a publicat integral hotărârea care explică această decizie.

Reclamă
Reclamă

Nu este prima dată când ea denunţă acţiunile şefului FIFA. Anterior, ea a solicitat retragerea superficialului premiu pentru pace acordat de Infantino lui Trump cu ocazia tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială, în decembrie 2025. „Dorim ca acest premiu să fie eliminat”, a susţinut ea.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Observator
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda. Primul „11” al roș-albaștrilor e cel anunțat de Fanatik. Update
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda. Primul „11” al roș-albaștrilor e cel anunțat de Fanatik. Update
19:59

LIVE TEXT„U” Cluj – Brann 0-0, ACUM. „Șepcile roșii” vor revanșa după eliminarea din Europa League
19:52

Alashkert – CFR Cluj 1-1. Calificarea se decide la meciul retur
19:35

FCSB – Auda, LIVE TEXT (ora 20.45). Debut în Europa pentru Marius Baciu şi „roş-albaştri”. Echipele de start
19:34

Se anunţă atmosferă incendiară la Dinamo – Universitatea Craiova! Câte bilete s-au vândut până acum
19:33

Manchester City a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului: 135 de milioane de euro
19:08

Sorana Cîrstea a făcut anunțul! Ce urmează pentru cea mai bine clasată jucătoare a României
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului 6 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial