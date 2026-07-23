Alashkert – CFR Cluj (LIVE TEXT, 18:00). Ardelenii vor să lase uitării toate problemele în Conference League

CFR Cluj debutează în această seară în cupele europene și o întâlnește pe Alashkert în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League. Măcinată de probleme și de dezechilibru la nivelul clubului, formația din România speră să lase uitării ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă și să obțină o victorie în Armenia.

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Partida dintre Alahskert și CFR Cluj se va disputa astăzi de la ora 18:30 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Alashkert – CFR Cluj (LIVE TEXT, 18:00)

CFR Cluj trece printr-o perioadă extrem de complicată, iar principala problemă pare să se rezume la latura financiară. Inițial, ardelenii au „tremurat” pentru participarea în cupele europene din cauza unor datorii achitate până la urmă de finanțatorul Neluțu Varga, după care clubul a primit interdicție la transferuri din cauza unor salarii neplătite, sancțiune ce poate fi ridicată după achitarea sumelor în cauză.

Mai mult decât atât, președintele Iuliu Mureșan și-a dat demisia, iar Varga a avut o intervenție acidă, lăsând de înțeles că nu se lasă afectat de ce se întâmplă. Totuși, există probleme care atârnă deasupra clubului, iar una dintre ele se leagă și de legitimarea noilor transferuri.

„Feroviarii” au adus opt mutări în acest mercato, însă niciunul dintre ei nu poate fi folosit încă în Europa. Inclusiv la debutul din noul sezon de Liga 1, eșecul cu Oțelul Galați, antrenorul Antonio Folha a fost nevoit să improvizeze, iar scenariul se va repeta și la partida din Armenia.