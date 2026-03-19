Home | Fotbal | Coreea de Nord s-a calificat la Cupa Mondială din 2027

Dan Roșu Publicat: 19 martie 2026, 15:39

Comentarii
Coreea de Nord şi-a asigurat, joi, calificarea la Cupa Mondială de fotbal feminin din 2027, care va avea loc în Brazilia, după ce a învins Taiwanul în play-off-ul Cupei Asiei din Australia.

Ultima participare a Coreei de Nord la o Cupă Mondială a fost în 2011, în Germania.

Coreea de Nord a învins Taiwanul cu 4-0 într-un meci între echipele eliminate în sferturile de finală ale Cupei Asiei. Filipinele s-au calificat în celălalt playoff, învingând Uzbekistanul cu 2-0.

Cele patru semifinaliste ale Cupei Asiei – Australia, China, Japonia şi Coreea de Sud – şi-au asigurat, de asemenea, biletele pentru Brazilia.

Finala se va juca sâmbătă între Australia şi Japonia.

Reclamă
Reclamă

Coreea de Nord, actuala deţinătoare a titlurilor mondiale U17 şi U20, a participat la patru ediţii consecutive ale Campionatului Mondial începând cu 1999, dar a fost suspendată în 2015 din cauza unui scandal de dopaj. Nu a reuşit să se califice patru ani mai târziu.

S-a retras de la Cupa Mondială din 2023, desfăşurată în Australia şi Noua Zeelandă, din cauza unei carantine autoimpuse legate de COVID-19, nejucând niciun meci între 2019 şi 2023 din cauza pandemiei.

Momentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comăMomentul în care 3 persoane din Teleorman au fost spulberate intenţionat de un şofer. Un bărbat este în comă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Citește și:
Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
Observator
Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
Fanatik.ro
De ce nu se suportă deloc fanii Craiovei cu cei ai lui Dinamo. Rivalitatea e uriașă
17:35

Dinamo, părăsită de fani pe Arena Națională? Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Universitatea Craiova
17:31

VideoGrand Prix, ediţia 40 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Chinei
17:24

Sidney Crosby a revenit după accidentarea suferită la Jocurile Olimpice! Ovechkin a ajuns la borna 999
17:19

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 martie
17:05

Daniel Pancu a spus totul despre Turcia, înaintea barajului cu România: „E o echipă vulnerabilă”
16:50

EXCLUSIVClubul uriaş care şi-a trimis directorul sportiv să-l vadă pe Marius Marin! “Ar fi ideal pentru noi”
Vezi toate știrile
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav