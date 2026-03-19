Coreea de Nord şi-a asigurat, joi, calificarea la Cupa Mondială de fotbal feminin din 2027, care va avea loc în Brazilia, după ce a învins Taiwanul în play-off-ul Cupei Asiei din Australia.
Ultima participare a Coreei de Nord la o Cupă Mondială a fost în 2011, în Germania.
Coreea de Nord s-a calificat la Cupa Mondială din 2027
Coreea de Nord a învins Taiwanul cu 4-0 într-un meci între echipele eliminate în sferturile de finală ale Cupei Asiei. Filipinele s-au calificat în celălalt playoff, învingând Uzbekistanul cu 2-0.
Cele patru semifinaliste ale Cupei Asiei – Australia, China, Japonia şi Coreea de Sud – şi-au asigurat, de asemenea, biletele pentru Brazilia.
Finala se va juca sâmbătă între Australia şi Japonia.
Coreea de Nord, actuala deţinătoare a titlurilor mondiale U17 şi U20, a participat la patru ediţii consecutive ale Campionatului Mondial începând cu 1999, dar a fost suspendată în 2015 din cauza unui scandal de dopaj. Nu a reuşit să se califice patru ani mai târziu.
S-a retras de la Cupa Mondială din 2023, desfăşurată în Australia şi Noua Zeelandă, din cauza unei carantine autoimpuse legate de COVID-19, nejucând niciun meci între 2019 şi 2023 din cauza pandemiei.
