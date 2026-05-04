Sporting – Guimaraes 3-0. Meci crucial al fostei campioane contra echipei românului Tony Strata

Meciul Sporting – Guimaraes e în direct în AntenaPLAY de la ora 22:15. Partida poate fi urmărită şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro. Românul Tony Strata e titular contra campioanei din sezonul trecut din Portugalia.

Meciul este crucial pentru Sporting în vederea obţinerii locului de UEFA Champions League. În acest moment, Benfica lui Jose Mourinho e pe 2, cu 76 de puncte. Cu o victorie împotriva echipei lui Tony Strata, Sporting ar egala-o la puncte pe Benfica. Sporting vine după două egaluri surprinzătoare, 1-1 şi 2-2, cu ultimele clasate, AVS şi Tondela.

Sporting – Guimaraes 3-0 LIVE VIDEO

Min. 45+3: Sporting – Guimaraes 3-0! Maximiliano Araujo a înscris, iar scorul a luat proporţii! Reuşita a fost iniţial anulată de tuşier, pentru offside, dar a fost validată de VAR

Min. 23: Sporting – Guimaraes 2-0! Daniel Braganca a înscris cu un lob, după o acţiune superbă a lui Sporting

Min. 9: Sporting – Guimaraes 1-0! Goncalo Inacio a deschis scorul! Campioana Portugaliei a făcut-o şah-mat, cu o schemă, la o lovitură liberă, pe echipa românului Tony Strata