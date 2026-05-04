Anunţul lui Costel Gâlcă despre viitorul său, după ce fanii i-au cerut demisia

După fluierul final, tehnicianul alb-vișiniilor a încercat să găsească explicații pentru parcursul modest al echipei și a dat de înțeles că ia în calcul chiar și plecarea din Giulești.

Costel Gâlcă, anunț despre viitorul său pe banca Rapidului

Rapid București a ajuns la cinci eșecuri în acest play-off, iar suporterii și-au pierdut răbdarea și i-au apostrofat pe jucători, ba mai mult, i-au cerut demisia și lui Costel Gâlcă. După fluierul final, antrenorul a venit cu explicații.

„A fost ultima șansă, am făcut o repriză slabă și a ieșit golul lor. În repriza a doua am schimbat, aveam în minte să începem cu Lars la mijloc, dar am zis că e prea repede. Comportamentul lui a fost foarte bun ca mijlocaș, am avut mai multe ocazii în repriza a doua. La mijloc am pierdut, nu am funcționat cum trebuie, multe pase greșite. Noi acolo am avut de suferit.

Spectatorii e normal să fie frustrați, le-am dat speranțe că ne putem bate acolo pentru un loc de cupe europene. La noi echilibrul în echipă s-a rupt după accidentarea lui Vulturar, acum avem 11 accidentați, nu știu cu cine vom juca la Cluj. Normal că trebuie să dai totul în teren, e importantă atitudinea. Cu atâta frică nu putem să intrăm, trebuie să avem personalitate.