Moruţan a fost sincer, după primul gol la Rapid: “Nu mă ajută”! Ce a spus de fani: “N-am mai trăit aşa ceva”

Olimpiu Moruţan (27 de ani) a reacţionat, după ce a marcat primul său gol în tricoul Rapidului, dar giuleştenii au fost învinşi, acasă, 1-2, de CFR Cluj.

Fostul jucător al naţionalei a spus că fotbaliştii Rapidului se antrenează bine, dar la meciuri sunt cu totul alte persoane.

Olimpiu Moruţan, după primul gol în tricoul Rapidului: “La meci parcă nu mai legăm nimic”

“Suntem foarte dezamăgiţi, nu ştiu ce mai putem să facem. Dăm 100% la antrenamente, venim concentraţi la meci, dar parcă nu mai suntem noi, nu reuşim să ne ajutăm unul pe altul.

M-am simţit bine, ştiu că am meciuri când joc mai bine, mai prost, asta e situaţia. Doar eu ştiu cât muncesc, încerc să dau tot ce am mai bun.

Nici nu m-am bucurat (n.r: pentru primul gol la Rapid), sunt dezamăgit că n-am reuşit să scoatem măcar un egal. Golul acesta nu mă ajută foarte mult, doar că am înscris.