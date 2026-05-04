Moruţan a fost sincer, după primul gol la Rapid: “Nu mă ajută”! Ce a spus de fani: “N-am mai trăit aşa ceva”

Olimpiu Moruţan (27 de ani) a reacţionat, după ce a marcat primul său gol în tricoul Rapidului, dar giuleştenii au fost învinşi, acasă, 1-2, de CFR Cluj.
Fostul jucător al naţionalei a spus că fotbaliştii Rapidului se antrenează bine, dar la meciuri sunt cu totul alte persoane.
Olimpiu Moruţan, după primul gol în tricoul Rapidului: “La meci parcă nu mai legăm nimic”
“Suntem foarte dezamăgiţi, nu ştiu ce mai putem să facem. Dăm 100% la antrenamente, venim concentraţi la meci, dar parcă nu mai suntem noi, nu reuşim să ne ajutăm unul pe altul.
M-am simţit bine, ştiu că am meciuri când joc mai bine, mai prost, asta e situaţia. Doar eu ştiu cât muncesc, încerc să dau tot ce am mai bun.
Nici nu m-am bucurat (n.r: pentru primul gol la Rapid), sunt dezamăgit că n-am reuşit să scoatem măcar un egal. Golul acesta nu mă ajută foarte mult, doar că am înscris.
Suntem jucători profesionişti, încercăm să ieşim cu capul sus după acest sezon. Mai avem şanse să prindem un loc de Europa.
La meci parcă nu mai legăm nimic, nu ştiu să dau un răspuns acum (n.r: de ce este această situaţie la Rapid).
(n.r: despre fani) Sunt supăraţi şi ei, e normal să fie supăraţi. Nu am câştigat, am câştigat un singur meci. Şi astăzi au fost alături de noi la începutul meciului, ăsta este fotbalul.
(n.r: Ai mai trăit aşa ceva, să se scandeze ironic ‘Campionii, campionii’ la 1-0?) Nu am mai trăit, dar se întâmplă la fotbal”, a declarat Olimpiu Moruţan pentru digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 1-2.
Rapid – CFR Cluj 1-2
Echipa CFR Cluj a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1.
Prima repriză a fost una groaznică pentru giuleşteni care au părut o echipă dezarticulată. Paşcanu a scos de pe linia porţii la Korenica, în minutul 11, dar în minutul 18 Luka Zahovic a înscris din faţa porţii, la pasa lui Braun, şi a deschis scorul.
Clujenii s-au desprins pe tabelă în minutul 36, când Cordea a transformat un penalti, acordat la un henţ comis de Christensen. De la vestiare s-a întors însă un alt Rapid. Alex Dobre a ratat în minutul 47, apoi a venit replica oaspeţilor, Aioani respingând la şutul lui Korenica, din minutul 54. A urmat ratarea lui Christensen, trei minute mai târziu, pentru ca în minutul 59, norvegianul să intre în careul clujenilor, să reziste atacurilor adversarilor şi să paseze pentru Moruţan, care a înscris.
Gazdele au continuat asaltul la poarta lui Popa şi Kramer a lovit bara, în minutul 61. Aioani a scos de sub transversală lovitura de cap a lui Huja, în minutul 69, iar Popa a intervenit la capul lui Hazrollaj, în minutul 84.
CFR s-a impus, în cele din urmă, la Bucureşti, 2-1 cu Rapid, şi este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două lungimi de U Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de lider, Universitatea Craiova.
Rapid este a cincea, cu 32 de puncte şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt minime.
