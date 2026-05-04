Manchester City, remiză dramatică la Everton! Ajutor uriaș pentru Arsenal în lupta la titlu

Manchester City a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu din Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola remizat dramatic pe terenul celor de la Everton, scor 3-3, în cadrul etapei cu numărul 35.

„Cetățenii” au fost în avantaj la pauză, dar gruparea gazdă a întors senzațional rezultatul în repriza a doua. Chiar și așa, oaspeții au smuls un punct în prelungiri.

Everton – Manchester City 3-3

Manchester City părea să aibă un meci ușor pe terenul celor de la Everton, dar deplasarea s-a transformat într-una foarte complicată pentru trupa lui Pep, în ciuda golului care a făcut diferența la pauză, marcat de Doku (min. 43).

După pauză, gazdele s-au dezlănțuit și au înscris de două ori în interval de cinci minute, prin Barry (min. 68) și O’Brien (min. 73). Mai mult decât atât, „caramelele” și-au dublat avantajul după ce Barry punctat iarăși (min. 81).

Finalul a fost unul „încins”. „Cetățenii” au revenit în joc și au redus din diferență prin golgheterul Erling Haaland (min. 83), care a ajuns la 25 de reușite în acest sezon.