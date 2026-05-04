Home | Fotbal | Premier League | Manchester City, remiză dramatică la Everton! Ajutor uriaș pentru Arsenal în lupta la titlu

Manchester City, remiză dramatică la Everton! Ajutor uriaș pentru Arsenal în lupta la titlu

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 23:59

Comentarii
Manchester City, remiză dramatică la Everton! Ajutor uriaș pentru Arsenal în lupta la titlu

Duel din Everton - City / Profimedia

Manchester City a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu din Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola remizat dramatic pe terenul celor de la Everton, scor 3-3, în cadrul etapei cu numărul 35.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cetățenii” au fost în avantaj la pauză, dar gruparea gazdă a întors senzațional rezultatul în repriza a doua. Chiar și așa, oaspeții au smuls un punct în prelungiri.

Everton – Manchester City 3-3

Manchester City părea să aibă un meci ușor pe terenul celor de la Everton, dar deplasarea s-a transformat într-una foarte complicată pentru trupa lui Pep, în ciuda golului care a făcut diferența la pauză, marcat de Doku (min. 43).

După pauză, gazdele s-au dezlănțuit și au înscris de două ori în interval de cinci minute, prin Barry (min. 68) și O’Brien (min. 73). Mai mult decât atât, „caramelele” și-au dublat avantajul după ce Barry punctat iarăși (min. 81).

Finalul a fost unul „încins”. „Cetățenii” au revenit în joc și au redus din diferență prin golgheterul Erling Haaland (min. 83), care a ajuns la 25 de reușite în acest sezon.

Reclamă
Reclamă

City a presat pentru golul al treilea, care a venit în al șaptelea minut de prelungire. Doku a punctat, dar oaspeții au rămas la cinci puncte în urma lui Arsenal, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Observator
Topul celor mai mari greșeli pe care le fac șoferii la volan. A început sezonul negru al accidentelor
Ioana Năstase, nemiloasă în divorțul de Ilie Năstase. Ce nu-i poate ierta frumoasa brunetă fostului tenismen
Fanatik.ro
Ioana Năstase, nemiloasă în divorțul de Ilie Năstase. Ce nu-i poate ierta frumoasa brunetă fostului tenismen
1:05

Wu Yize l-a învins dramatic în decisiv pe Shaun Murphy şi este noul campion de la Crucible
0:17

VIDEOSporting – Guimaraes 5-1! Gazdele au egalat-o pe Benfica, după ce au umilit echipa românului Tony Strata
0:16

VideoDebast, autogol de cascadorii râsului! A amintit de cel al lui Bănel Nicoliţă cu Real Madrid
23:31 4 mai

Anunţul lui Costel Gâlcă despre viitorul său, după ce fanii i-au cerut demisia
23:29 4 mai

Moruţan a fost sincer, după primul gol la Rapid: “Nu mă ajută”! Ce a spus de fani: “N-am mai trăit aşa ceva”
23:17 4 mai

Momentul care a declanșat rivalitatea crâncenă dintre Anglia și Argentina: „Nu schimbăm tricouri cu animale!”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo 6 Reacţia surprinzătoare a CCA după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu un gol din offside!
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”